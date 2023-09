Ještě pět minut před koncem drželi fotbalisté Oldřišova v Českém Těšíně dvougólové vedení. Nakonec si ale domů přivezli pouze bod. Domácí celek totiž ve druhé minutě nastavení Buryanem vyrovnal na konečných 3:3.

Oldřišov uhrál v Českém Těšíně remízu 3:3. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Před zápasem i po prvním poločase bych bod bral. Nakonec jsme se ale domů vrátili s pocitem zklamání,“ přiznal hrající trenér Moravanu Petr Hlaváček. „Je to škoda, ještě pět minut před koncem jsme vedli o dvě branky. Bohužel závěrečný tlak domácích jsme neustáli,“ povzdechl si.

Oldřišov nezačal v Těšíně dobře. Rychle inkasoval branku. „Soupeř hrál dobře, v prvním poločase byl lepším týmem. My jsme ale po přestávce zabrali,“ podotkl Petr Hlaváček. V 53. minutě dostal Bořucký balón od Uvíry a vyrovnal. O šest minut později už hosté vedli. Manderla zhruba z dvaceti metrové distance centroval a míč se o tyčku dostal za záda brankáře Benedika. Deset minut před koncem bylo v hostujícím táboře ještě veseleji. Manderla si narazil s Kubalákem a bylo to 1:3. „Domácí si poté vytvořili převahu. Nakonec z poslední standardky srovnali. Je to škoda, ke třem bodům jsme měli opravdu blízko,“ řekl Petr Hlaváček a dodal: „Divákům se musel zápas líbit, hrál se dobrý fotbal.“

Český Těšín – Oldřišov 3:3 (1:0)

Branky: 5. Osička, 85. Krucina, 90.+2. Buryan – 53. Bořucký, 59. a 80. Manderla. Rozhodčí: Stankov – Tomšík, Hrdina. ŽK: Godula, Rother, Janík, Rubý, Bolacký. Diváci: 150.

Oldřišov: Godula- Fusek, Rother, Kurka, Janík – Píšala, Bořucký, Manderla (86. Bolacký), Rubý (71. Mezera), Uvíra – Kubalák (86. P. Žídek). Trenér: Petr Hlaváček.