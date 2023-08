/FOTOGALERIE/ To byla jízda. Fotbalisté oldřišovského Moravanu excelovali v Jakubčovicích nad Odrou. Na půdě neoblíbeného soupeře úplně ovládli druhý poločas. Byli gólově produktivní a nakonec vyhráli vysoko 6:1.

Jakubčovice - Oldřišov 1:6. | Foto: Fotbal Tatran Jakubčovice nad Odrou

Oldřišov už v prvním poločase naznačil, že si přijel pro body. Do dvou velkých šancí se dostali Prokša s Bořucký. Ani jeden ale gólmana Bučka nepřekonal. „Už v prvním poločase jsme hráli dobře. Vypracovali jsme si šance, které se nám ale nepodařilo proměnit,“ řekl hrající trenér Oldřišova Petr Hlaváček. „Se soupeřem jsme v prvním poločase ještě drželi krok. Žádnou velkou příležitost jsme si ale nevypracovali,“ vzal si slovo kouč Jakubčovic David Molnár.

Kobeřice loupily v Orlové, Adam Šimeček zkompletoval hattrick

Po přestávce začal Oldřišov úřadovat. „Hned v úvodu nám vyšel signál při rohovém kopu,“ řekl hostující trenér. V 51. minutě byl k vidění druhý gól. Klinger vypíchl balon Schreirovi, dal ho Bořuckému a ten překonal Bučka podruhé. „Dostali jsme do pohody, měli jsme převahu. Z té pramenily další šance,“ pokračoval Petr Hlaváček. V 58. minutě vystřeli zpoza šestnáctky Uvíra – 0:3. „Nám se podařilo snížit, bohužel to bylo vše. Oldřišov byl jasně lepší. My jsme byli pomalí, prohrávali jsme osobní souboje,“ zlobil se David Molnár.

Oldřišov nakonec vyhrál 6:1. „Musím kluky pochválit. V Jakubčovicích jsme snad nikdy nevyhráli, teď jsme podali super výkon. Jsem rád i za Šimona Továrka, který rok nehrál, teď do hry naskočil a dal dvě branky,“ zakončil Petr Hlaváček.

Jakubčovice nad Odrou – Oldřišov 1:6 (0:0)

Branky: 61. Ďurica – 47. a 67. Továrek, 51. a 88. (penalta) Bořucký, 58. Uvíra, 72. Prokša. Rozhodčí: Tomšík – Hrdina, Láryš. ŽK: Raszyk – Janík, Manderla. Diváci: 100.

Jakubčovice: Buček – Moravec, Malina, Sommer – K. Molnár (56. Petr), Raszyk, M. Pražák, Schreier (63. Dobeš), Faldýn – Murin (84. Šťastný), Ďurica. Trenér: David Molnár.

Oldřišov: Godula – Janík, Kůrka, Rother, Fusek – Klinger – Uvíra (78. Mezera), Manderla (73. Strakoš), Píšala (38. Továrek) – Bořucký – Prokša (78. Latton). Trenér: Petr Hlaváček.