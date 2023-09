/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kravařští fotbalisté jsou velkým tahákem krajského přeboru. Na derby do Oldřišova dorazilo skoro pět stovek platících fanoušků. Nováček z Kravař si rychle vypracoval dvougólové vedení. O to ale po přestávce přišel. Utkání nakonec skončilo remízou 2:2.

Oldřišov - Kravaře 2:2 | Video: Petr Widenka

Kravaře měly luxusní vstup do zápasu. Už ve 3. minutě přišel centr ze strany a Halaška přehodil brankáře Godulu – 0:1. Druhý gól v domácí síti na sebe nechal dlouho čekat. Heger na levé straně napadal protihráče, obral ho balon, dal ho dozadu na Silbera a ten se hezky trefil – 0:2. „Začátek jsme měli dobrý. Aktivitou jsme soupeře zaskočili. Naše hra nebyla vůbec špatná,“ pochvaloval si trenér Kravař Karel Štěpán. „Měli jsme i další šance,“ dodal zkušený stratég. „První poločas byl našem podání naprosto šílený. Po našich dvou individuálních chybách se Kravaře dostaly do vedení. Zbytečně jsme ztráceli balóny,“ kroutil hlavou hrající kouč Moravanu Petr Hlaváček. Jedinou šanci domácích měl v prvním poločase měl Uvíra. Ten běžel na brankáře Chvěju, místo přihrávky na zcela volného Píšalu ale volil střelu, která skončila na břevně.

Pustá Polom s Matějem Hrabinou v sestavě vyloupila Stonavu

Ve druhém poločasu přišel velký obrat. Domácí kouč Petr Hlaváček nasadil do hry Rubého a ten po dvou minutách hry vrátil Moravan do hry. V 52. minutě kopal Manderla rohový kop. Míč propadl ke Klingrovi a ten vyrovnal na 2:2. „Udělali jsme změny a pomohlo nám to. Šli jsme do tlaku a rychle vyrovnali,“ podotkl kouč oldřišovského výběru. „Do druhého poločasu jsme vstoupili hodně nesoustředěně. Oldřišov toho dokázal využít. Nás rychlé vyrovnání pořádně rozhodilo,“ přiznal Karel Štěpán. Hostující strana zareagovala trojím střídáním. Po dlouhé pauze zaviněné zraněním na trávníku v kravařském dresu objevil Radim Baranek. „Radim vnesl do hry klid. Náš nápor se tím otupil,“ poznamenal Petr Hlaváček. „Dostali jsme se ještě do jednoho dobrého přečíslení, to ale bylo vše,“ dodal ještě trenér Moravanu. „Pomohlo nám střídání. Ale nebylo to ono. Přestali jsme hrát fotbal, který jsme chtěli. Pouze jsme nakopávali balóny, což nebyla cesta k úspěchu,“ nebyl spokojený Karel Štěpán.

„Bod nám nic neřeší, doma musíme vyhrávat. Zápas byl v závěru zbytečně vyhrocený. Co nás ale těší, tak je velká divácká návštěva. A to ještě v týdnu bylo naše hřiště pod vodou. Udělala se ale brigáda, tak aby se mohlo v neděli hrát,“ dokončil své hodnocení Petr Hlaváček. „Promarnili jsme dvougólový náskok. Bod z venku ale musíme brát,“ zakončil Karel Štěpán.

Oldřišov – Kravaře 2:2 (0:2)

Branky: 47. Rubý, 52. Klinger – 3. Halaška, 15. Silber. Rozhodčí: Pasterčák – Novák, Gańczarczyk. ŽK: Godula, Kurka, Manderla, Píšala, Hlaváček – Kudlík, Zapalač, Kurka, Hrdlička. Diváci: 433.

Oldřišov: Godula – Fussek, Klinger, Rother (46. Rubý), Janík – Píšala, Manderla, Kurka, Bořucký, Uvíra – Kubalák (83. Vitoul). Trenér: Petr Hlaváček.

Kravaře: Chvěja – Kupka (58. Baranek), Kutty, Hrdlička, Kudlík – Heger (58. Peterek, 84. Ohřál), Těžký (58. Ferenz), Tesařík, Zapalač - Silber – Halaška. Trenér: Karel Štěpán.