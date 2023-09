/FOTOGALERIE, VIDEO/ V jednoznačnou záležitost se změnilo derby krajského přeboru mezi Kobeřicemi a Oldřišovem. Domácí fotbalisté si ve druhém poločase otevřeli střelnici. Kobeřice vyhrály 6:1. Konečný výsledek byl pro Moravan ještě milosrdný.

Kobeřice - Oldřišov 6:1 | Video: Petr Widenka

Skóre se měnilo už po sedmi minutách. Hartmann dal míč Kašnému a ten prostřelil Hlaváčka. „Dali jsme rychlý gól. Vypracovali jsme si spoustu dalších šancí, které jsme neproměnili,“ řekl domácí kouč Petr Souček. Ve 34. minutě se k odraženému míči dostal Bořucký. Zjevil se sám před Štencelem a vyrovnal. Pět minut před poločasem se ve skrumáži nejlépe zorientoval Šimeček a vrátil Kobeřicím vedení. „Kobeřice byly lepším týmem. Vypracovaly si spoustu šancí. My jsme mohli dát na 2:2, otázkou je, zda by to něco řešilo. Soupeř nás přehrával, hrál opravdu dobře,“ uvedl k prvnímu poločasu hrající trenér Oldřišova Petr Hlaváček, který v úvodní pětačtyřicetiminutovce chytil minimálně tři tutovky.

Tradiční Opavská míle již v úterý! Petr Czudek startérem

Po přestávce se kobeřická mašina rozjela. Po gólu na 3:1 už domácí dění na trávníku ovládli. „Kluci hráli opravdu dobře. Jsem spokojený s jejich přístupem. Po dvou porážkách v řadě, jsme dokázali doma vyhrát. Je vidět, že práci, kterou děláme na trénincích, má smysl. Baví to hráče, baví to mě a tak to má být,“ pochvaloval si Petr Souček. „Výsledek 1:6 je pro nás ještě milosrdný. Petr Souček svůj tým na nás dobře připravil. Kobeřice se prezentovaly dobrým fotbalem,“ pochválil soupeře Petr Hlaváček a dodal: „Pro Oldřišov byl tento zápas události podzimu. My jsme ho vůbec ale nezvládli. Na hřišti jsme vypadali jako dorostenci.“

Kobeřice – Oldřišov 6:1 (2:1)

Branky: 7. Kašný, 40. Šimeček, 68. Kryštof, 74. a 82. Hartmann, 89. O. Stuchlík – 34. Bořucký. Rozhodčí: Stankov – Takáč, Macrineanu. ŽK: P. Stuchlík, Šimeček – Janík, Kurka. Diváci: 314.

Kobeřice: Štencel – Stareček, Robin Wirth, Večerek, P. Stuchlík (64. Š. Stříbný) – René Wirth (75. Schlischka), Kašný, Kryštof – Kubný (75. O. Stuchlík), Šimeček (75. M. Stříbný), A. Hartmann (83. V. Stříbný). Trenér: Petr Souček.

Oldřišov: Hlaváček – Mezera, Rother (58. Kubalák), Klinger (70. Píšala), Fusek – Uvíra, Kurka (69. Bolacký), Rubý (58. Vioul), Janík, Továrek (46. Prokša) – Bořucký. Trenér: Petr Hlaváček.