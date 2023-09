/FOTOGALERIE/ Domácí duel s Dolními Datyněmi dopadl pro polomské fotbalisty velmi dobře. Ambiciózní účastník krajského přeboru vyhrál 4:0. Zápas režírovala ofenzivní trojka Palatický, Rolný a Gebauer, která obstarala všechny čtyři branky.

Pustá Polom - Dolní Datyně 4:0. | Foto: SC Pustá Polom

„S výsledkem i výkonem jsem tentokrát spokojen. Navíc jsme uhráli i nulu vzadu,“ pochvaloval si polomský trenér David Štverka. „Výsledek sice vypadá jasně, ale soupeř taky nebyl bez šancí. Nás v kritických momentech podržel brankář Muczka,“ podotkl kouč vítězného týmu. Polom šla do vedení v 17. minutě. Potůček zahrával rohový kop a Palatický hlavou překonal brankáře Chelmeckého.

Opavské béčko vygumovalo Frenštát. Takhle si to představuji, řekl Partyš

V 63. minutě už vedli 2:0. Dušek se naběhl mezi záložníky, posunul balon na Palatického, který patou vyslal do zakončení Gebauera. O tři minuty později dal Palatický míč za obranu, kde si naběhl Rolný. Ten si ještě narazil s Gebauerem a bylo to 3:0. Definitivní podobu výsledku dal v 75. minutě Palatický. Celou akci započal Kludka, který nahrál na Gebauera, ten uvolnil střelce branky, jenž zakončoval střelou do protipohybu gólmana – 4:0. „Soupeř chtěl hrát fotbal, nebyl zalezlý jen své polovině, za to má kredit,“ dodal ještě David Štverka.

Pustá Polom – Dolní Datyně 4:0 (1:0)

Branky: 17. a 75. Palatický, 63. Gebauer, 66. Rolný. Rozhodčí: Čuba – Slavný, Godfryd. ŽK: Berger – M. Gaži. Diváci: 80.

Pustá Polom: Muczka – Dresler, Kuděla, Potůček (69. Berger) – Frank (69. Kludka), Grussmann, Pavlík (75. Malovec), Dušek – Gebauer, Palatický, Rolný (80. Kaštovský). Trenér: David Štverka.