Fotbalisté z Pusté Polomi zaskočili favorita. Na domácím trávníku sice s Petřvaldem prohrávali, nicméně ještě v prvním poločase přišel velký obrat. Polomští nakonec zvítězili 3:2. Dvěma brankami se blýskl Tomáš Gebauer.

Polom porazila Petřvald | Foto: Fotbal Petřvald na Moravě

„Do zápasu jsme vstoupili lehkovážně. Začátek nám nevyšel, nechytili jsme tempo a chyběla nám agresivita,“ přiznal domácí trenér David Štverka. V 19. minutě šli také hosté do vedení. „Naše hra se ale začala zvedat. Nakonec jsme v prvním poločase využili dvou chyb soupeře a výsledek otočili,“ pokračoval polomský stratég. Ve 25. minutě získal ve středu hřiště balon Kludka, sklepl ho na Grussmanna, ten sice nezakončil ale míč se štěstím dostal ke Gebauerovi a ten ho dal do sítě – 1:1. Čtyři minuty před poločasem vystihl Potůček soupeřovu rozehrávku, přihrál na Rolného a ten poslal domácí celek do vedení.

Ve Vřesině branky nepadaly. Zasloužená remíza, řekl kouč Dolního Benešova

„Čekali jsme, že ve druhém poločase na nás Petřvald vletí. Naštěstí se nám podařilo vstřelit rychle třetí gól,“ podotkl David Štverka. Frank házel dlouhý aut, na míč se seběhl Gebauer a střelou z rohu šestnáctky zvýšil na 3:1. „Soupeř chtěl s výsledkem něco udělat. Na trávníku nechyběly emoce. Gólem z penalty snížil. My jsme ale dobře bránili a podržel nás taky brankář Muczka. Jsme maximálně spokojeni,“ zakončil David Štverka, který v minulosti za Petřvald hrával.

Pustá Polom – Petřvald na Moravě 3:2 (2:1)

Branky: 25. a 47. Gebauer, 41. Rolný – 19. Dujsík, 69. Taraba (penalta). Rozhodčí: Vojkovský – Mitura, Boráň. ŽK: Potůček, Rolný – R. Huvar, Taraba, Ciesarik. Diváci: 120.

Pustá Polom: Muczka - Hradský, Kuděla, Potůček – Kludka (76. Malovec), Danyi, Drozd, Frank – Grussmann (76. Pomp) – Rolný (84. Gloga), Gebauer. Trenér: David Štverka.