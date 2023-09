Pustá Polom s Matějem Hrabinou v sestavě vyloupila Stonavu

Fotbalisté Pusté Polomi kralují Krajskému přeboru. Trenér David Štverka do zápasu ve Stonavě nasadil do hry i ligovou posilu, a to Matěje Hrabinu. Jeho svěřenci byli na hřišti nováčka soutěže ze Stonavy lepším týmem a nakonec vyhráli 3:1.