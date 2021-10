Skupina C - 11. kolo: Staříč - Raškovice 1:4 (30. Kaulinec - 10. Preči, 14. Kožar, 34. Papaj, 50. Kožar), Věřňovice - Oldřichovice 1:0 (60. Čerešňa), Baška - Inter. Petrovice 0:2 (72. Chmelař, 76. Horák), Sedliště - Hnojník 4:3 (27. z pen. Kovács, 31. Kovács, 52. Papřok, 60. Šebesta - 10. Brzuchanski, 18. vl. Majer, 58. Zábelka), Horní Suchá - Mosty nehráno, Petřvald u K. - Vendryně 2:7 (45. Kostka, 73. Novotný - 14. Pilch, 26. z pen. Pilch, 40. Teofil, 52. Klus, 62. Pilch, 74. Teofil, 90. Mitrenga), Nýdek - Lok. Petrovice B 3:2 (1. Puczok, 39. z pen. Puczok, 89. Szotkowski - 28. Mazurek, 32. z pen. Filipek).

Skupina A - 11. kolo: SO Bruntál B - Krnov B 6:0 (16. Goněc, 24. Cabal, 32. Zapletal, 49. Goněc, 59. Chudý, 64. Cabal), Velké Hoštice - Město Albrechtice 2:4 (41. Pavelek, 50. Pavelek - 11. Šupák, 30. Šupák, 32. Pospěch, 87. Šupák), Chomýž - Slavia Opava 1:5 (18. Rustler - 5. Ryž, 30. Pavlíček, 36. Ryž, 78. Mařádek, 79. Martinák), Velké Heraltice - Žimrovice 1:0 (80. Piatkevič), Jindřichov - Hlavnice 2:2 (16. Šmíd, 31. Hanslík - 47. z pen. Pasterňák, 80. Kirschner), Vítkov - Slavkov 7:2 (29. Pavlíček, 47. Mikulenka, 51. Dohnálek, 61. Dohnálek, 63. Dohnálek, 80. Moravec, 90. Fabík - 16. Schneider, 28. Schneider), Krásné Loučky - Budišov n. B. 4:1 (8. Mitura, 11. Mrukvia, 31. Mitura, 73. Juchelka - 75. Levák).

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.