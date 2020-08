Takový zápas se hned tak nevidí. Fotbalisté Pusté Polomi v oslabené sestavě zničili Brušperk na jeho hřišti. Diváci viděli devět gólů, všechny padly v prvním poločase. Polomští si odvezli vítězství 7:2. Hned pětkrát se mezi střelce zapsal Jan Frank.

Pustá Polom má formu | Foto: Pavel Netolička

Přitom Polom měla velké předzápasové komplikace. Do Brušperku dorazila pouze ve dvanácti lidech. Navíc se při rozcvičce zranil Radek Kuděla. „Nebylo to příjemné. Neměli jsme jediného hráče na střídání,“ řekl polomský záložník Marcel Rodek. „Cíl byl jasný, uhrát dobrý výsledek,“ podotkl. Nicméně už po sedmi minutách držel jeho tým třígólový náskok. „Na co jsme sáhli, to nám vyšlo. Soupeř nám dával před vápnem docela dost prostoru a my jsme toho dokázali využívat,“ pokračoval hostující záložník, který se jednou zapsal mezi střelce. „Jsme rádi, že se konečně trefil Honza Frank, který na gól čekal snad sedm zápasů,“ uzavřel Marcel Rodek.