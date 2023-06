VIDEO: Opavský křídelník Luděk Jurečka nejen o šancích na finále

„V poločasové přestávce jsme si řekli, že budeme agresivnější a zvedneme se. To se bohužel nestalo,“ povzdechl si šéf domácí lavičky. . „Po přestávce se nám podařila jedna akce, po autovém vhazování jsme rozebrali soupeře a Martynek dal gól. Pak střídající Bora utekl, nahrál před bránu a Luděk Maceček dal na 3:0,“ popsal trenér Českého Těšína Petr Sostřonek další dvě přesné trefy. „Byl to kvalitní výkon po všech stránkách, v obraně i v útoku. Dnes jsme to odpracovali hodně dobře, pro kluky je to povzbuzení do dalších bojů,“ dodal trenér vítězného týmu.

„Měli jsme platonický tlak, to ale bylo vše. Soupeř si šel celou dobu za vítězstvím a zaslouženě si ho odvezl,“ zakončil Michal Janík, trenér Háje.

Háj ve Slezsku – Český Těšín 0:3 (0:1)

Branky: 33. Míšanec (vlastní), 58. Martynek, 79. L. Maceček. Rozhodčí: Jurygáček – Levinger, Pasterčák. ŽK: Konvička. Diváci: 99.

Háj ve Slezsku: Virec – Blažej, Konvička, Míšanec, Ivan – Keller (62. Žůrek), Strakoš (71. Jančík), Eršil (76. Lampa), Regec (46. Šimeček) – Urbančík – Malúš (62. Krejčí). Trenér. Michal Janík.

Český Těšín: Kulig – Slowiaczek (83. Osička), Lanc, Hamrozi (76. Bora), Potůček, Martynek (88. Gibiec), M. Sostřonek, L. Maceček, D. Maceček, Chloň, Byrtus. Trenér: Petr Sostřonek.