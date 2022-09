„Zápas se mi nehodnotí lehce. Prohráli jsme doma, a to by se stávat nemělo,“ řekl domácí kouč David Štverka. „Dostávali jsme se k soupeřově brance ale chyběla nám finální fáze,“ přiznal polomský stratég. Pět minut před koncem prvního poločasu šel Háj do vedení, kdy se prosadil Krejčí. „Ještě před touto brankou jsme měli dvě šance,“ vzal si slovo trenér Háje Michal Janík.