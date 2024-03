Velké derby krajského přeboru vítěze nemělo. Dolnobenešovští fotbalisté sice s Hájem prohrávali. Devět minut před koncem ale překonal gólmana Nemčeka Labuda a zápas skončil zaslouženou remízou 1:1.

Dolní Benešov bral bod. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Ač to tak na první pohled nemuselo vypadat, hrálo se na těžké terénu. Balón hodně odskakoval. Šlo spíše o boj, než aby se hrál nějaký zajímavý fotbal,“ okomentoval první poločas Ondřej Matěj, asistent hájeckého trenéra Jana Baránka. Obdobného názoru byl i domácí stratég Jaroslav Samson. „Bylo vidět, že šlo o první zápas jara. První poločas byl rozháraný. Hrálo se mezi šestnáctkami. Obrany fungovaly velice dobře,“ přidal svůj postřeh. Zajímavě zprvu vypadala akce domácího Sobka, který našel Ševčíka, ten ale nakonec neuspěl.

Druhé dějství už bylo podstatně zajímavější. Po hodině hry kopal Háj rohový kop. Míč si vzal Strakoš, kopl ho tak šikovně, že balon skončil v síti. „Druhý poločas byl zajímavější. Hra se více otevřela. Háj měl míč častěji na svých kopačkách. My jsme zase byli nebezpečnější. Škoda gólu, který jsme dostali přímo z rohu,“ poznamenal Jaroslav Samson. Za domácí mohl srovnat Ševčík, jenž se po nákopu dostal do zakončení, ovšem Nemček mu pokus o kličku vystihl. Další možnost měl Labuda. Devět minut před poločasem kopali domácí z boku standardku. Odražený míč se dostal k Labudovi, který za pomocí teče vyrovnal. „Druhá půle byla zajímavější. My jsme vedli. Benešov nakonec vyrovnal. Konečná remíza je zasloužená,“ uznal Ondřej Matěj. „Každý bod se počítá. Výsledek je spravedlivý,“ dodal Jaroslav Samson.

Dolní Benešov – Háj ve Slezsku 1:1 (0:0)

Branky: 81. Labuda – 61. Strakoš. Rozhodčí: Stankov – Mitura, Tabášek. ŽK: Večerek – Michna, Krejčí, Lampa, J. Blažej. Diváci: 230.

Dolní Benešov: Mareček – Komárek, M. Samson (85. Sebrala), Moravec, Kaluža (70. Hluchník) – Michal Večerek (59. Herich), Keller – Sobek, Skroch, Ševčík – Labuda. Trenér: Jaroslav Samson.

Háj ve Slezsku: Nemček – Ivan (46. Strakoš), J. Blažej (78. Šarközy) , Konvička, A. Blažej – Kotzur, Eršil, Michna (72. Šimeček), Krejčí, Lampa (68. Dvořáček) – Juchelka (46. Jančík). Trenér: Jan Baránek.