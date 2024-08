/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zápas dvou rozdílných poločasů viděly přes tři stovky diváků ve Štěpánkovicích. Celek z Píště ovládl první poločas, vytvořil si dvougólový náskok. Ovšem po přestávce se začaly dít věci. Domácí kouč poslal do hry Filipa Stromského. Syn legendárního žokeje svou rychlostí hru oživil. Měl velký podíl na tom, že utkání nakonec skončilo remízou 2:2. Navíc na Stromském se vyfauloval veterán Hanus.

První poločas patřil jednoznačně hostům. „Hráli jsme dobře. Kluci plnili vše, co jsme si řekli. Naše rozestavení soupeři vůbec nevyhovovalo. Prakticky se k nám vůbec nedostal,“ řekl úvodem hrající trenér Píště Martin Hanus. Slavii vyšly standardky. „Dali jsme po nich dva góly. Mrzí mě, že se nám nepodařilo proměnit další gólovky. Mohli jsme rozhodnout,“ podotkl hostující stratég. „První poločas nám vůbec nevyšel. Byli jsme ospalí, měli jsme problém se dostat na soupeřovou půlku,“ přiznal domácí stratég Vít Axmann.

Po přestávce přišel obrat. „Vyšlo nám střídání. Dali jsme do hry Filipa Stromského, který svou rychlostí na soupeře platil. Naše hra šla nahoru,“ pochvaloval si Vít Axmann. V 51. minutě utekl Stromský po lajně, nahrál Huberovi a ten dával do prázdné – 1:2. Po hodině hry šel Stromský přes Hanuse, ten ho fauloval a viděl červenou kartu. „Hasil jsem požár po naší chybě. Faul to byl, na červenou ale ne,“ okomentoval inkriminovaný okamžik Martin Hanus. Domácí nakonec srovnali na 2:2. „Druhý poločas nám nevyšel. Byli jsme ukolébaní vedením 2:0, přestali jsme hrát. Štěpánkovice nasadily Stromského, který nám svou rychlostí dělal problémy. Nebyli jsme schopni žádné reakce a nakonec bereme jen bod. Dělali jsme hloupé chyby,“ štvalo Martina Hanuse. „Odehráli jsme zápas dvou rozdílných poločasů. Ten druhý nám vyšel skvěle. Mohli jsme i vyhrát. Vzhledem k tomu, že jsme ale prohrávali v poločase o dva góly, tak bod bereme,“ zakončil Vít Axmann.

Štěpánkovice – Píšť 2:2 (0:2)

Branky: 51. Huber, 77. Grigarčík – 7. Šec, 39. Hudeczek. Rozhodčí: Robenek – Chlebovský, Porubek. ŽK: Tomíček – Chvěja, Kyselý, Obrusník. ČK: 60. Hanus. Diváci: 315.

Štěpánkovice: Lukovič – Jakub Tomíček (83. Kubín), Machala, Kocur, Krzisch – Stuchlík (73. Dluhoš), Hrbáč, Dlabola (46. Stromský), Huber (65. Tomáš Tomíček) – Heider, Grigarčík. Trenér: Vít Axmann.

Píšť: Chvěja – Foitzik, Hanus, Hudeczek – Ondrašik (88. Křepelka), Kyselý, Kaluža, Obrusník (58. Vlha) – Šec (82. Kupčík), Štefek, Pískala. Trenér: Martin Hanus.