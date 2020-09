Byl to bezesporu jeho zápas. Jan Frank, jednadvacetiletý útočník Pusté Polomi, sestřelil v zápase krajského přeboru fotbalistů Brušperk pěti góly. Jeho tým zvítězil 7:2. Odchovanec opavské Slavie, který v žákovském věku začínal jako gólman, svůj počin zvládl za sedmatřicet minut. Už po sedmi minutách měl na kontě hattrick.

Útočník Pusté Polomi Jan Frank | Foto: Petr Widenka

„Kluci mi to krásně připravovali a já toho využíval,“ usmíval se pětigólový střelec Jan Frank. Na dvě branky mu nahrál Marcel Rodek, další dvě připravil Martin Galus. „Byl to zápas, ve kterém nám vyšlo vše, na co jsme sáhli,“ podotkl pustopolomský kanonýr, který se letos trefil už šestkrát. Polom přitom měla před zápasem velké problémy. Do Brušperku odcestovala ve dvanácti lidech, navíc při rozcvičce se jí zranil kapitán Radek Kuděla.