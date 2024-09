Už po deseti minutách hry dával Kučera balon Fukanovi, ten nahrál pod sebe na Kalvara, který otevřel skóre. „Rychlá branka nás nakopla,“ zvedl prst Marcel Melecký. Fukan zatáhl míč po pravé straně, odcentroval na Hanauera. Jeho hlavičku ale bývalý gólman Hlučína Andrejko vytáhl konečky prstů mimo. Darkovičky se poté radovaly i ze vstřeleného gólu, ten ale nebyl Fukanovi pro ofsajd uznán. „Podle mě to ofsajd nebyl,“ mávl rukou hostující stratég. Minutu před poločasem Darkovičky inkasovaly. „Šli jsme do kombinace, jenomže jsme ztratili balón, soupeř toho využil. Kalvar zahrál rukou a byla penalta. Ještě, že nebyl náš hráč vyloučen,“ vydechl si Marcel Melecký. Řapek pokutový kop proměnil a do kabin se šlo za nerozhodného stavu.

„Ve druhém poločase jsme nechtěli ustoupit od našeho stylu hru, a to se nám dařilo. Poměrně brzy jsme dali druhou branku,“ pochvaloval si šéf hostující lavičky. Kalvar vymíchal tři hráče, zasekl míč a šťastnou střelu o tyčku poslal Darkovičky do vedení. „Soupeř hrál hodně vzduchem. S tím jsme si dokázali poradit. Výborně nám zachytal brankář Chvěja,“ podotkl Marcel Melecký. Pět minut před koncem po zahraném rohu na krátko upravil na 1:3 Klečka. „Heřmanice hrály v závěru vabank a my jsme chodili do otevřené obrany. Další branku jsme už ale nepřidali. Pro nás tou jsou cenné tři body. Navíc hra měla slušné parametry,“ zakončil Marcel Melecký.

Heřmanice – Darkovičky 1:3 (1:1)

Branky: 44. Řapek (penalta) – 10. a 54. Kalvar, 85. Klečka. Rozhodčí: Pasterčák – Dimun, Jantoš. ŽK: Mlčoch, Řapek, Rodek, Šlesár – Kabisch. Diváci: 100.

Darkovičky: Chvěja – Kořenek (75. Vjačka), Lindovský, Klečka, Kabisch – Fukan, Hanauer, Klimek, Kučera (88. Ferenc), Kalvar – Moravec (77. Kabisch). Trenér: Marcel Melecký.