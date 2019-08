Třetiligovému Hlučínu vstup do sezony nevychází. Po porážce s Otrokovicemi nezvládli ani derby s Petřkovicemi. Na domácím trávníku prohráli 0:4. Týmu nepomohla ani čerstvá posila z Dolního Benešova, záložník Patrik Rubý.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Začátek zápasu nebyl špatný. Jenomže jsme dostali gól z ničeho. Sudí po zákroku ve středu hřiště dal míč soupeři. Ten rychlé rozehrál a za pomocí teče šel do vedení,“ řekl hlučínský trenér Marcel Melecký. V závěru prvního poločasu poslal centr do vápna Adamík a Mac si srazil balon do vlastní sítě – 0:2. „Tato branka nás položila,“ pokrčil rameny trenér.