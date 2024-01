/FOTOGALERIE/ Právem jsou označování za černého koně Krajského přeboru. Pustopolomským fotbalistům patří po podzimu druhá příčka. Navíc na ambiciózní Petřvald ztrácí pouze dva body. A aby toho nebylo málo, tak svěřenci trenéra Davida Štverky dokázali hlavního kandidáta na postup dvakrát porazit. Dalším pozitivem je fakt, že vedení klubu udrželo pro jaro bývalého ligistu Matěje Hrabinu.

David Štverka | Foto: Deník/Petr Widenka

„Kádr zůstává téměř beze změn. Poprvé jsem měl v tomto směru měl klidnou zimní pauzu,“ pousmál se polomský kouč David Štverka. V týmu bude na jaře pokračovat i bývalý ligista Matěj Hrabina. Odchovanec Slezského FC Opava, který má na kontě 107 utkání v první lize, byl výraznou postavou celého přeboru. „S Matějem jsme se bavili a řekl mi, že bude pokračovat. Za to jsem moc rád,“ podotkl kouč aktuálně druhého týmu soutěže.

Co se týká odchodů, tak z podzimního kádru odešel pouze František Kaštovský, který má namířeno do Města Albrechtic a Zdeněk Dresler, který se vrací do Bílovce. „Více odchodů neevidujeme. Neřešíme ale ani příchody. Není důvod do kádru zasahovat. Navíc nyní budeme mít k dispozici marody Pompa s Augustýnkem a Palatickým. To budou naše posily pro jaro,“ zvedl prst David Štverka.

Opava v Hodoníně vedla, nakonec si domů odvezla bod

Na Pustou Polom čeká během zimní přípravy šest přípravných duelů. Postupně narazí na Vratimov, Všechovice, Polanku, Chlebičov, Kozmice a Nový Jičín. V plánu je také soustředění. To proběhne na konci února v Pustějově.

A s jakým cílem půjde Pustá Polom do jarní části? „Nejsme pod tlakem. Nemáme to postaveno, tak jako Petřvald, že hlavním cílem je postup. Chceme soutěž vyhrát, výhodu máme v tom, že jsme Petřvald dvakrát porazili. Navíc, pokud chcete hrát divizi, musíte mít k tomu i zastoupení v mládežnických kategoriích,“ zakončil povídání David Štverka.