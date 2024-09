„Byl to divoký zápas. Hlavně prvních třicet minut bylo v našem podání šílených,“ kroutil hlavou trenér Kobeřic Ondřej Ficek. „Prohrávali jsme 0:3 a vypadalo to, že je po zápase,“ pokračoval. Mladý kouč sáhl ve 32. minutě ke střídání. „Chtěli jsme s utkáním něco udělat. Poslali jsme do hry Kryštofa s Hartmannem a musím říci, že oba naši hru pořádně oživili. Naše hra šla nahoru,“ podotkl Ondřej Ficek. Ve 38. minutě zatáhl balon Hartmann, dal ho pod sebe na Šimečka. Míč se nakonec k němu vrátil zpět a bylo to 1:3. O minutu později byla k vidění obdobná akce. Tentokrát zakončoval Šimeček. „Vrátili jsme se do zápasu. Najednou nám to šlo. Druhý poločas byl pro nás hratelný,“ poznamenal domácí kouč.

Deset minut před koncem zahráli hosté v pokutovém území rukou a sudí Revaj nařídil pokutový kop, který Kašný proměnil – 3:3. Kobeřice nakonec ale na body nedosáhly. „V závěru jsme si nepohlídali standardku a soupeř z ní vstřelil vítězný gól. Je to škoda, mohli jsme mít bod. Neřekl bych, že děláme velké chyby, jsou ale situace, ve kterých jsme u míče pozdě, chybí nám i důraz,“ zakončil Ondřej Ficek.

Kobeřice – Stonava 3:4 (2:3)

Branky: 38. A. Hartmann, 39. Šimeček, 80. Kašný (penalta) – 12. Osvěčík, 21. a 28. Jatagandzidis, 85. Cileček. Rozhodčí: Revaj – Gańczarczyk, Brezovský. ŽK: O. Stuchlík, Schlischka, A. Hartmann – Michalek. Diváci: 170.

Kobeřice: Štencel – Schlischka (32. Kryštof), Robin Wirth, Večerek, Stareček – Nováček (74. M. Stříbný), Kašný, Kolarčík (74. Kraut), Slanina (32. A. Hartmann) – O. Stuchlík, Šimeček.