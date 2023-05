/FOTOGALERIE/ Víkendový šlágr fotbalové I. B třídy mezi opavskou Slavii a Malými Hošticemi skončil solidní diváckou návštěvou vítězstvím domácí Opavy v poměru 2:1. Hrdinou duelu byl domácí útočník Jakub Štencel, který vstřelil obě branky.

Slavia Opava - Slavia Malé Hoštice 2:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Malé Hoštice byly herně lepším týmem, ale trochu nás i asi podcenily,“ řekl hrající kouč opavské Slavie Ivo Kratochvil. Jeho tým si v prvním poločase vytvořil jednu zajímavou šanci, když se k hlavičce dostal Mantey, brankáře Vltavského ale nepřekonal. „V prvním poločase bylo na obou týmech vidět, že se soustředily hlavně na defenzivu. Pro diváka to příliš zajímavá podívaná nebyla,“ ohlédl se za prvním poločasem vedoucí Malých Hoštic Petr Vala.

Po přestávce se početná divácká návštěva dočkala i branek. Po hodině hry vysunul Rýž Štencla, který běžel sám na gólmana a míč uklidil k tyči. „Udělali jsme chybu v defenzivě, kdy nám nevyšel ofsajd systém,“ mrzelo Valu. O čtyři minuty později bylo srovnáno. Režnar kopal rohový kop a Šafarčík povedeným zakončením překonal gólmana Mrázka. „Inkasovali jsme poměrně rychle. S týmem to ale neotřáslo. Dali jsme gól po totožné akci, jako při první brance, jen s tím rozdílem, že nahrával Ondřej Melecký,“ přiblížil Ivo Kratochvíl. „Ve zbývajícím průběhu utkání jsme už hostům nedovolili na výsledek zareagovat a zápas jsme dotáhli do vítězného konce,“ byl rád hrající trenér opavské Slavie. „Rozhodly naše chyby. Do poslední minuty jsem věřil, že vyrovnáme. To se bohužel nestalo. Nyní nás čeká Vítkov. V tomto zápase už musíme naplno bodovat,“ zakončil Petr Vala.

Slavia Opava – Malé Hoštice 2:1 (0:0)

Branky: 63. a 76. Štencel – 67. Šafarčík. Rozhodčí: Moravec – Kolečkář, Tvrdý. ŽK: Matějek, Vrána, Hoblík, Štencel – Suchánek. Diváci: 210.

Slavia Opava: Mrázek – Vrána (72. Hanslík), Henčl, Matějek, Schneider – Hoblík – Rýž (79. Prchala), Maisel (72. Ngyuen), Melecký (84. Kratochvil) – Mantey (46. Škrobanek), Štencel. Trenér: Ivo Kratochvil.

Malé Hoštice: Vltavský – Klinger, Pospěch, Droppa, Juřík – Suchánek – Adamčík (59. Wittek), Chříbek, Teichmann (59. Stříbný), Režnar (87. Celta) - Šafarčík. Trenér: Martin Vltavský.