Podzim kobeřickým fotbalistům v Krajském přeboru vyšel. Svěřenci trenéra Petra Součka drží čtvrtou příčku, navíc bavili i předvedenou hrou. Kouč, který v minulosti vedl například Břidličnou nebo Pustou Polom by rád na jaře zaútočil na třetí flek. Personálně do kádru zasahovat nechce.

Kobeřice chtějí zaútočit na třetí flek. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nemáme za sebou vůbec špatnou podzimní část. Hlavně její závěr nám vcelku vyšel,“ řekl Petr Souček, jehož oba synové to dotáhli až do pražské Sparty. V posledním kole podzimu jeho ovečky zdolaly Orlovou 1:0. „Při pohledu na tabulku je jasné, že první dva týmy si to rozdají o postup. My se chceme porvat o třetí místo. Skončit na bedně je naším cílem,“ nastínil bývalý gólman.

Přípravu na jarní část odstartují Kobeřice 17. ledna. „To máme první společný trénink. Kluci ale pracují už nyní na základě individuálního plánu,“ prozradil kobeřický kouč.

VIDEO: Opavský Slezan zkrotil Draky, v tabulce je čtvrtý

Tréninky budou probíhat jak ve venkovním, tak vnitřním prostřední. „V úterý budeme chodit běhat ven. Jeden strávíme v kobeřické hale a v pátek jsou na programu tréninky na hřišti s umělým povrchem v Chlebičově,“ přiblížil Petr Souček program přípravného období.

Kobeřice mají v plánu odehrát pět přípravných utkání. „První odehraje 10. února s Chlebičova. Následovat budou duely s osmnáctkou SFC, polskými Branicemi, opavskou devatenáctkou. V generálce se střetneme s Orlovou,“ prozradil Petr Souček.

Co se týká personálních změn, tak v tomto směru se žádný průvan v kobeřické kabině neplánuje. „Není důvod do kádru zasahovat. Uvidíme, co Pavel Ševior. Podzim za nás odehrál, má ale náročnou práci. Doufám ale, že bude pokračovat,“ přeje si kouč, který si hodně slibuje od Dominika Krauta. Třiatřicetiletý útočník má na kontě dokonce 114 zápasů v lize. Během podzimu toho ale moc nenahrál. „Měl zdravotní problémy, během podzimu naskočil do dvou, tří utkání. Na jaře to bude určitě lepší. Pokud bude Dominik zdravý, bude naší největší zimní posilou,“ podotkl Petr Souček a závěrem řekl: „Šanci v přípravě dostanou i naši kluci z dorostu.“