Premiéra trenéra Viléma Axmanna na kobeřické lavičce nedopadla dobře. Kobeřice na umělé trávě v Horní Suché prohrály s Dolními Datyněmi 1:3. Hosty zradila koncovka, vytvořili si několik šancí, jenomže mezi střelce se zapsal pouze Martin Schlischka.

Kobeřický kouč Vilém Axmann | Video: Petr Widenka

„Klasické první kolo. Hráli jsme na umělé trávě menších rozměrů v Horní Suché. Moc líbivý fotbal se nehrál. Do čtyřicáté minuty to byl spíše boj bez šancí,“ vracel se k utkání trenér Kobeřic Vilém Axmann. První velkou šanci si vypracovaly Kobeřice. Do zakončení se dostal Šimeček, jeho pokus byl ovšem zablokován. Na druhé straně přišel dlouhý nákop a střele Cilečka z patnácti metrů – 1:0. Dvě minuty před poločasem zahrávali domácí standardku zhruba ze čtyřicetimetrové distance. Míč se odrazil ke Kaduchovi a ten ho nasměroval do sítě – 2:0. V první minutě nastavení se gólu dočkaly i Kobeřice. Schlischka poslal balon do vápna od rohového praporku a ten skončil v síti – 2:1.

Vstup do druhého poločasu patřil Kobeřicím. Ty si vypracovaly tři velké šance. Šimeček, Petzuch a po něm Slanina ovšem domácího brankáře nepřekonali. „Byly to šance z kategorie stoprocentních. Jenomže ani jednu jsme neproměnili. V závěru jsme hráli vabank. Do útoku šel i brankář Štencel. Domácí nám nakonec dali gól z pětatřiceti metrů do prázdné brány. Porážka mrzí, když ale nedáváme šance, nemůžeme být úspěšní,“ uzavřel Vilém Axmann.

Dolní Datyně – Kobeřice 3:1 (2:1)

Branky: 41. Cileček, 43. Kaduch, 90.+3. Střižík – 45.+1. Schlischka. Rozhodčí: Novák – Pasterčák, Svoboda. ŽK: Cileček, Stebel – Šimeček. Diváci: 71.

Kobeřice: Štencel – Stareček, Ševior, Večerek, Schlischka (76. P. Stuchlík) – Kašný (65. Kubmý), Robin Wirth, Petzuch (89. V. Stříbný), Kryštof – Slanina (76. O. Stuchlík), Šimeček. Trenér: Vilém Axmann.