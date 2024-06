Kobeřice byly v Heřmanicích fotbalovějším a lepším týmem. Domů si ale žádný bod nepřivezly. Domácí fotbalisté byli efektivnější a zvítězili 3:0.

Kobeřice prohrály v Heřmanicích | Foto: Deník/Petr Widenka

„Byli jsme fotbalovější a lepší, bohužel bezzubí,“ hlesl trenér Kobeřic Vilém Axmann. Heřmanice šly do vedení ve 25. minutě, kdy se krásnou střelou z pětadvaceti metrů trefil Velička. Kobeřice mohly vyrovnat Ondřejem Stuchlíkem, který po rohovém kopu rozehraném nakrátko hlavičkoval těsně nad.

Horká novinka z Hlučína. Novým koučem bude opavský Lukáš Černín

Po přestávce se domácí trefili ještě dvakrát. „Druhý gól by se hodil do silvestrovského vydání branek, bodů, vteřin a třetí dali domácí po naší chybě,“ popisoval trenér Kobeřic. „Na každý gól se strašně nadřeme, a to je naším největším problémem,“ přiznal trenér Kobeřic. „Heřmanice ve druhém poločase neudělaly na vlastní polovině jediný faul. A když jsme za jejich obranu dostali, skončila pokaždé naše akce ofsajdem,“ doplnil s ironický tónem v hlasu Vilém Axmann.

Za hosty mohl skórovat znovu Ondřej Stuchlík, toho ale v rozhodujícím okamžiku vychytal brankář Andrejko.

Heřmanice – Kobeřice 3:0 (2:0)

Branky: 23. Velička, 40. Račanský, 72. Opata. Rozhodčí: Tomšík – Pasterčák, Levinger. ŽK: Račanský – Ševior, Robin Wirth, Kašný, Š. Stříbný, M. Stříbný, A. Hartmann. Diváci: 100.

Kobeřice: Štencel – Schlischka, Ševior, Stareček, P. Stuchlík – Kašný, Robin Wirth (75. Petzuch), Slanina (73. Kolarčík) - M. Stříbný, O. Stuchlík, Š. Stříbný (64. A. Hartmann). Trenér: Vilém Axmann.