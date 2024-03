Kobeřičtí fotbalisté zatím v jarní nezískali ani bod. Naposledy na domácím trávníku nestačili na Stonavu. Nejdříve zahazovali šance, pak si dali vlastní gól a nakonec prohráli 0:2.

Kobeřice doma prohrály | Foto: Deník/Petr Widenka

„Kvalitní zápas s kvalitním soupeřem. Bylo to o prvním gólu. Ten se nám vstřelit podařilo, bohužel do vlastní brány,“ povzdechl si trenér Kobeřic Vilém Axmann. Domácí začali dobře. Už ve 3. minutě dával pod sebe balon Šimeček na Slaninu, ten zakončoval do prázdné brány. Na poslední chvíli ale míč zastavil soupeřův obránce. O pár chvilek později byl Šimeček při zakončení zablokován. Tentýž hráč si vytvořil další možnost, který se ocitl sám před Pechou, ten ho vychytal. Osm minut před poločasem přišel centr ze strany a Ševior míč nešťastně nasměroval za záda vlastního brankáře. „Dali jsme si vlastní gól, který námi otřásl,“ přiznal kouč Kobeřic.

Po přestávce se na druhé straně trefil povedenou ranou Streit. „Chtěli jsme s výsledkem něco udělat, gól jsme ale nedali. Je to škoda. Hra není špatná, jen se trápíme s koncovkou. Na tom musíme zapracovat. K tomu dostáváme góly z ničeho,“ zakončil Vilém Axmann.

Kobeřice – Stonava 0:2 (0:1)

Branky: 37. Ševior (vlastní), 50. Streit. Rozhodčí: Herda – Tomšík, Slaný. ŽK: Ševior, Večerek, Schlischka, Robin Wirth, Šimeček – Siekiera, Osvěčík, Ruisl. Diváci: 147.

Kobeřice: Štencel – Stareček, Ševior, Večerek (81. M. Stříbný) – Schlischka (68. A. Hartmann), Kašný, Robin Wirth, Petzuch (61. Kubný), Kryštof (61. Š. Stříbný)) – Slanina (81. Kolarčík), Šimeček. Trenér: Vilém Axmann.