Minulý zápas s Dolním Benešovem se kobeřickým fotbalistům příliš nepovedl. V sobotu si ale svěřenci trenéra Dušana Christopha spravili chuť. V Dolních Datyních vyhráli díky dvěma gólům Lukáše Kollka 2:0.

Kobeřice braly tři body | Foto: Deník/Petr Widenka

„Jsem nadmíru spokojen. Samozřejmě s výsledek a také s práci defenzívy. Domácí celek jsme až na výjimky do žádných velkých akcí nepouštěli,“ pochvaloval si trenér Kobeřic Dušan Christoph. „Na krátkém a úzkém hřišti to bylo hodně o bojovnosti. Chtěli jsme uspět více než soupeř, a to rozhodlo. Jsem rád, že se nám podařilo ukončit sérii pěti zápasů bez vítězství,“ dodal. Domácí měli největší šanci ve 26. minuty, když nastřelili tyčku Štenclovy branky.

Do vedení šli Kobeřičtí v 50. minutě. Kubný našel Kollka a ten střelou na zadní tyč překonal brankáře Klimszu. Deset minut před koncem předvedli hosté akci na jeden dotek, kdy dobře zakombinovali Šimeček se Štěpánem Stříbným a nakonec se k zakončení dostal Kollek a upravil na konečných 0:2.

Dolní Datyně – Kobeřice 0:2 (0:0)

Branky: 50. a 80. Lukáš Kollek. Rozhodčí: Vojkovský – Kolarský, Švec. ŽK: Matyska, Střižík – Š. Stříbný. Diváci: 50.

Kobeřice: Štencel – Večerek, Robin Wirth, Ševior, P. Stuchlík – L. Kollek (82. Schlischka), Kašný, Kubný (89. M. Stříbný), Š. Stříbný – Kraut (62. O. Stuchlík), Šimeček (89. Sotorník). Trenér: Dušan Christoph.