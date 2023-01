„Žádné velké změny neplánujeme. Stávající kádr byl zůstat pohromadě,“ řekl na úvod kobeřický kouč Dušan Christoph, s tím, že jeho tým odstartuje zimní přípravu v polovině ledna. „Není kam spěchat. Příprava bude dlouhá. První ostrý soutěžní zápas nás čeká až devatenáctého března,“ doplnil. Do přípravy naskočí šest dorostenců. „Jsou to kluci, kterým na konci jarní části skončí dorostenecký věk. Někteří z nich, jako například Ondřej Stuchlík nebo Alan Sotorník dostali šanci už během podzimu. Věřím, že si mladí řeknou o základní sestavu,“ dívá se zkušený kouč směrem do budoucnosti. Z hostování ve Strahovicích se vrací Petr Schliska a z Oldřišova pak Filip Rother. „Oba jsou našimi hráči. Pro přípravu s nimi počítáme,“ podoktl Christoph.