O velké překvapení se v pětadvacátém kole krajského přeboru postarali fotbalisté Kobeřic. Po výborném výkonu otočili zápas s Řepištěmi a vyhráli 2:1. Téměř dvě stovky diváků viděly velmi zajímavý fotbal.

Fanoušci Kobeřic byli nadšeni. Jejich tým porazil Řepiště. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Výborný zápas s obou stran,“ rozplýval se po utkání trenér Kobeřic Dušan Christoph. „Šance byly k vidění na obou stranách. My jsme se na utkání dobře připravili a místy jsme byli lepší i než soupeř,“ pochvaloval si kobeřický stratég. Ve 26. minutě měl dobrou šanci Kubný, ale netrefil bránu. O čtyři minuty později se k míči dostal Celba a střelou zhruba z patnácti metrů uklidil balon k tyči – 0:1. V závěru poločasu mohli domácí srovnat. Jenomže Kryštofův únik nedopadl dobře. Stříbný se totiž k dobrému zakončení už nedostal.

Petr Czudek o opavské senzaci, stresu, týmu i Janu Peterkovi

V 57. minutě bylo v Kobeřicích srovnáno. Kryštof dostal balon do uličky, následně dal míč do strany a Šimeček vyrovnal. „Pak jsme měli tři gólovky. Soupeřův gólman ale doslova čaroval,“ chválil brankáře Szarowskeho kobeřický stratég. Na druhé straně se Štencel vytáhl při tutovce Celby. Třináct minut před koncem Kobeřice udeřily podruhé. Kubný si navedl míč na střelu a ranou přes obránce a poslal domácí do vedení. Dvě minuty před koncem mohl domácí vítězství pojistit Hartmann ale neuspěl. „Velmi cenné vítězství. Kluci zápas poctivě odbojovali. Měli jsme si i více šancí, myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ zakončil Dušan Christoph.

Kobeřice – Řepiště 2:1 (0:1)

Branky: 57. Šimeček, 77. Kubný – 32. Celba. Rozhodčí: Tomšík – Bystroňova, Laryš. ŽK: Š. Stříbný – Skřehot. Šulík, Bielik, Kiš. Diváci: 199.

Kobeřice: Štencel – Večerek, Robin Wirth, Ševior (17. P. Stuchlík), René Wirth – L. Kollek, Kašný (51. Hartmann), Kubný, Š. Stříbný – Šimeček (87. Breksa), Kryštof. Trenér: Dušan Christoph.