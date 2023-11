Komplex Vřesina trvá, favorizovaná Polom selhala. Soupeř hrál srdcem, řekl kouč

Pustopolomští fotbalisté to na Vřesinu neumí. Nyní to opět dokázali. Do zápasu na soupeřově hřišti šli v roli velkého favorita. Domů se ale vracejí s prázdnou. Nedávali šance, a to je stálo body. Pustá Polom prohrála 1:2.

Pustá Polom nezvládla zápas ve Vřesině | Foto: Deník/Petr Widenka

