„Neměli jsme výsledky, takže z toho logicky vyplynul můj konec,“ řekl Deníku Dušan Harazim. „V prosinci mi končila smlouva, nová mi nabídnuta nebyla. Tak už to ve fotbale chodí. Tým potřebuje nový impulz,“ uvedl ke svému konci.

S dolnobenešovským klubem se rozchází v dobrém. „Byla to pro mě dobrá zkušenost. Pozitivum vidím v účastech na trénincích. Bylo vidět, že kluky to bavilo, to je pro mě ta nejlepší odměna,“ svěřil se Dušan Harazim. „Dolnímu Benešovu přeji, aby se zachránil,“ dodal jedním dechem.

Benešovské čeká těžké jaro. Hlavním úkolem je nyní přivést nového trenéra. Vedení klubu už potenciální adepty oslovilo. „Trenéra momentálně hledáme. Nikdo konkrétní ale zatím není,“ řekl člen klubového výboru Michal Juchelka.

Hlavním aspirantem na uvolněný trenérský post byl Dušan Christoph, pro Benešovské logická jednička. V klubu již úspěšné působil. Nicméně tady k dohodě nedošlo. Bývalý druholigový fotbalista měl nabídku odmítnout. Dolní Benešov má také na radaru bývalého ligového gólmana Opavy Viléma Axmanna a i mladého kouče Michala Janíka, který loni úspěšně vedl Háj ve Slezsku, kde nyní působí jako sportovní ředitel. I v těchto dvou případech zatím k dohodě dojít nemělo.

„Chceme trenéra z blízkého okolí, to je naše priorita,“ naznačil Michal Juchelka. Ten dokonce v závěru podzimní části naskočil do hry. „Šlo jen o záskok. Na jaře za áčko už hrát nebudu,“ řekl jasně.

Dušan Harazim dlouho bez práce být nechce. „Fotbal mě baví, je součástí mého života. Nějaké nabídky mám. Jedna je dokonce z Dolního Benešova, kde mi nabídli práci u mládeže. Během týdne chci mít jasno,“ zakončil.