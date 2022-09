JAKUBČOVICE – DOLNÍ DATYNĚ 3:1 (1:0)

BRANKY: 32. Malina, 74. Murin, 90. Vavroš – 49. Novotný. Diváci: 121.

Pavel Kunc (trenér Jakubčovic): „Paradoxně to byl asi náš nejhorší domácí výkon v sezoně, ale máme z toho utkání tři body. A ty se počítají. K výhře, která je první domácí v ročníku, nám pomohla i lavička. Úplně nám to přitom nešlo, v posledních dvacet minutách jsme to ale vůlí zlomili. Při důležitém gólu na 2:1 to fotbalově vyřešil Šťastný na Murina, který šel sám na branku, gólmanovi udělal kličku a skóroval. Konečně zachoval chladnou hlavu. Na 3:1 tam byl krásný balon od Pražáka na Vavroše. Ten z brejku šanci proměnil.“

Pavel Cirkl (trenér Dolní Datyně): „Vypadá to jednoznačně, ale úplně tak jednoznačné to nebylo, i když soupeř si zasloužil vyhrát. Máme nějaké zraněné hráče, navíc v prvním poločase odstoupil se svalovým zraněním Adam Kučera a po faulu soupeře jsme museli vystřídat Michala Cilečka. Soupeř v prvním poločase hrál dobře, nedostali jsme se do zápasu. Pořád jsme ztráceli míče, špatně jsme si přihrávali. Ve druhém poločase jsme ze standardky vyrovnali, ale po rohu, který jsme zahrávali, jsme z brejku dostali gól, což je naše velká slabina. Nejsme schopni brejky ubránit a to víceméně rozhodlo. Pak už jsme neměli sílu s tím něco udělat a soupeř nám dal z brejku třetí gól.“