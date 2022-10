DOLNÍ BENEŠOV – ČESKÝ TĚŠÍN 3:1 (1:0)

BRANKY: 35. Paleček, 52. Herich, 82. Kaluža – 64. L. Maceček. Diváci: 100.

Jaroslav Samson (trenér Dolního Benešova): „Nesmírně cenné vítězství. Těšín se pohybuje v popředí tabulky, před tímto kolem byl první. Do zápasu jsme šli s tím, že musíme lépe bránit. Taky proto jsme změnili rozestavení i organizaci hry. Neměli jsme tak otevřený střed. Byl to zodpovědný výkon celého mužstva. Do vedení jsme šli po půlhodině hry krásnou střelou z přímého kopu. Paleček se trefil z rohu šestnáctky křížně do šibenice. Už předtím jsme přežili penaltu, kterou Těšín nedal. Ve druhém poločase zvyšoval po závaru nepříliš prudkou střelou k tyči Herich. Hosté sice po standardce snížili, kdy jsme neuhlídali první tyč, ale v závěru pečetil výhru Kaluža. Dostávali jsme hodně gólů, protože jsme byli nezodpovědní. Tentokrát celé mužstvo pracovalo velmi dobře.“

Bohuš Keler (trenér Českého Těšína): „Výsledek je tragický, hodnotil bych to jako zápas blbec. Takový neodehrajete tak často. D třicáté minuty jsme měli vést 4:0, soupeře jsme nepustili na naší půlku. Měli jsme čtyři neskutečné šance do prázdné brány, tři na jednoho nebo jsme byli metr před bránou. A vyvrcholením všeho bylo, že jsme za stavu 0:0 nedali penaltu, kdy Byrtus přestřelil bránu. Asi za tři minuty přišel trest, soupeř to z přímého kopu trefil z dvaceti metrů přímo do šibenice. Narostla jim tím křídla, začali víc bránit a naše hra už nebyla tak koncepční. Začali jsme hrát chaoticky a dostali další nešťastný tečovaný gól, kdy se balon rychlostí hlemýždě dokutálel do brány. Pak jsme dokázali snížit na 1:2. Trošku jsme riskovali a nakopávali míče. V závěru to ale domácí Kaluža trefil asi z dvaceti pěti metrů na 1:3.“