Zápas dvou rozdílných poločasů odehrál nováček krajského přeboru z Kravař na hřišti v Českém Těšíně. Hostující fotbalisté nabrali v úvodní pětačtyřicetiminutovce dvougólové manko, po přestávce ho smazali a nakonec srovnali na konečných 2:2.

Kravaře vezou bod z Českého Těšína. | Foto: Deník/Petr Widenka

„První poločas byl z naší strany nemastný, neslaný. Nebylo to prostě ono,“ přiznal kouč kravařského týmu Karel Štěpán. „Byli jsme málo důrazní ve vápně. Navíc jsme si nepohlídali dvě standardky soupeře a dvakrát jsme po nich inkasovali,“ mrzelo hostujícího kouče.

Po přestávce přišel obrat. „V kabině jsme si něco řekli. Důležité bylo, že to začali kluci plnit,“ podotkl trenér Kravař. Do hry šel i Radim Baranek, který byl hodně vidět. V 53. minutě kopaly Kravaře rohový kop a míč nakonec do sítě uklidil Halaška. V zápise byl sice jako autor branky uveden Těžký.

„Gól dával jednoznačně Halaška. Sudí celkově neměli v Těšíně svůj den, což dokazuje i to, že nezapsali správně střelce,“ kroutil hlavou zkušený trenér. Dvacet minut před koncem zatáhl balon Silber, byl faulován, nicméně sudí nechali ve hře pokračovat a Zapalač vyrovnal. „Zaslouženě vyrovnání. Bod nakonec bereme. Je třeba ale také říci, že do několika dobrých šancí nás nepustili rozhodčí,“ zakončil Karel Štěpán.

Zápas nedohráli David Maceček s Dominikem Malým, kteří byli vyloučeni za fauly.

Český Těšín – Kravaře 2:2 (2:0)

Branky: 11. D. Maceček, 41. L. Maceček – 53. Halaška, 70. Zapalač. Rozhodčí: Revaj – Novák, Svoboda. ŽK: Lanc, Buryan – Kutty, Halaška, Ohřál. ČK: 56. D. Maceček – 80. Malý. Diváci: 150.

Kravaře: Chvěja – Kupka (46. Baranek), Kutty, Barcal, Malý – Tesařík, Hrdlička (46. Bitomský), Těžký, Silber – Zapalač – Halaška (75. Ohřál). Trenér: Karel Štěpán.