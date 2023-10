„Naše situace je kritická,“ přiznal trenér Dolního Benešova Dušan Harazim. „Upínáme se k sobotnímu utkání s Jakubčovicemi. Potřebujeme ho bezpodmínečně zvládnout za tři body. Věřím, že se nám to podaří a právě tenhle zápas bude zlomový,“ věří dolnobnešovský stratég.

Naposledy jeho tým nezvládl utkání s Českým Těšínem, kterému podlehl 0:2. „Další z kategorie utkání, ve kterém se od nás odvrátilo štěstí. Měli jsme tutovku Filipem Valou, který nedal jasnou šanci. Vzápětí jsme inkasovali gól z první střely na branku,“ kroutil hlavou Dušan Harazim. „Prohráli, jsme herně to špatné nebylo, takových utkání bylo ale více,“ povzdechl si.

Štěpánkovický rodák Harazim převzal Dolní Benešov v zimní přestávce a v jarní části si nevedl vůbec špatně. Proč tedy tak nepovedený start do nového ročníku? „Odešli nám krajní hráči, pro nás klíčoví borci,“ přiznává trenér. Na myslí má Kalfase, který kope v základní sestavě za divizní Frenštát, a Jaroszka, jenž se vrátil do Slezského FC Opava. „Místo nich přišli mladí kluci z nižších soutěží. Mají kvalitu ale s krajským přeborem se musí nejdříve sžít. Je to o trpělivosti,“ podotkl Dušan Harazim.

V rozehraném ročník angažoval Dolní Benešov jednu zkušenou posilu. Třiačtyřicetiletý borec Jiří Smažík má zkušenosti na rozdávání. Kopal například za Uničov nebo Mikulovice, jeho poslední štací byly Štěpánkovice. „Jirka je určitě pro nás velkým přínosem. Má dobrý vliv na naše mladé hráče, věřím, že s ním půjdeme nahoru,“ míní trenér.

Když se týmu dlouhou dobu nedaří, odnese to většině případů trenér. „Samozřejmě, že mě výsledky štvou. Tlak ale na svou osobu necítím. Společně s vedením pracujeme na tom, abychom se posunuli v tabulce směrem nahoru. Je nám jasné, že v zimě musíme tým posílit o zkušenější hráče,“ pronesl Dušan Harazim a dodal: „Věřím, že následujících podzimních kolech budeme bodovat, tak abychom měli v zimě klid na práci.“