Dušan Christoph po čtyřech letech končí na lavičce kobeřických fotbalistů, a to na vlastní žádost. Jeho místo zaujme bývalý výborný gólman Petr Souček. Ten se k trenérské práci vrací po roční pauze.

Petr Souček povede Kobeřice | Foto: Petr Widenka

„Potřebuji si od fotbalu odpočinout. Dělal jsem ho od patnácti let a chci vypnout. Minimálně na půl roku si dávám pauzu,“ řekl Dušan Christoph. „Čtyři roky v Kobeřicích byly krásné. Nehráli jsme špatný fotbal. Těší mě, že se nám podařilo do kádru zapracovávat mladé kluky. Petr Souček je dobrou volbou, s mladými pracovat umí,“ podotkl Christoph.

„Rok jsem netrénoval, musím přiznat, že mi to chybělo. Navíc do Kobeřic to mám z domu kousek,“ poznamenal Petr Souček, který v minulosti pracoval u mládeže Slezského FC Opava. Jako hlavní trenér vedl Břidličnou, Pustou Polom a Polanku. „Na novou práci se těším. Navíc Kobeřice mají dobrou mládež, budeme do prvního týmu zapracovávat mladé kluky, tak jak tomu bylo doposud,“ nastínil rodák ze Štěpánkovic.

Letní přípravu odstartují Kobeřice jedenáctého července. A co změny v kádru? „Věřím, že stávající kádr zůstane a bude doplněn o mladé kluky,“ dodal nový Petr Souček.