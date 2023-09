/FOTOGALERIE/ Polomští fotbalisté opět na hřišti v Orlové selhali. Proti domácí Slavii nepředvedli vůbec nic. Sešívání od prvních minut dominovali a vyhráli 5:3. Polom dvě branky vstřelila až v samotném závěru.

Zápas 5. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Pustá Polom 5:3. | Foto: FK Slavia Orlová/Pavel Křehlík

„Polomský trávník je pro nás zakletý. Loni jsme u nich dostali sedmičku, nyní to taky nebyla žádná hitparáda,“ poznamenal kouč Pusté Polomi David Štverka. „Dostali jsme slušnou facku,“ dodal. Domácí šli do vedení už ve 13. minutě, kdy se trefil Dzida. „Na tuto branku jsme dokázali ještě zareagovat. Jenomže chvíli na to jsme dvakrát inkasovali,“ povzdechl si hostující stratég.

Do druhého poločasu šel hostující tým s jasným záměrem, a to vrátit se do zápasu. „Řekli jsme si, že nesmíme inkasovat, bohužel to se nestalo,“ hlesl David Štverka a dodal: „Orlová byla lepší, běhavější, důraznější, měla větší chuť po vítězství,“ podotkl trenér poraženého týmu. Hosté se prosadili až v nastavení, kdy se střelami zpoza šestnáctky trefili Kaštovský s Grussmannem.

Slavia Orlová – Pustá Polom 5:3 (3:1)

Branky: 13. a 32. Dzida, 26. Nowinski (penalta), 64. Renta, 85. Zach – 24. Palatický, 90.+2. Grussmann, 90.+3. Kaštovský. Rozhodčí: Phillip – Laryš, Minich. ŽK: Dzida, Zach – Augustýnek, Berger, Kaštovský. ČK: 86. Dzida. Diváci: 80.

Pustá Polom: Muczka – Augustýnek, Kuděla, Dresler, Potůček (19. Palatický) – Pomp (46. Grussmann), Pavlík, Dušek (74. Kludka) – Rolný, Gebauer (74. Kaštovský), Frank (74. Berger). Trenér: David Štverka.