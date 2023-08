/FOTOGALERIE/ Velký zápas odehráli fotbalisté Kobeřic v Orlové. Pod novým trenérem Petrem Součkem nedali domácím sebemenší šanci a domů si odvezli vítězství 4:0. Hattrickem se blýskl hostující útočník Adam Šimeček.

Zápas 1. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Sokol Kobeřice 0:4. | Foto: FK Slavia Orlová

„Do zápasu jsme šli s respektem. Přece jenom Orlová má svou kvalitu a my jsme během letní přestávky pracovali na změně rozestavení. Nakonec nám všechno klaplo. Od prvních minut jsme byli aktivnější než domácí a také nebezpeční,“ pochvaloval si trenér Kobeřic Petr Souček. Už v 6. minutě vysunul Robin Wirth kolmou přihrávkou Kašného, ten dal balon mezi obránce a Šimeček se štěstím otevřel skóre. Ve 21. minutě přidaly Kobeřice druhou branku. Po hezké kombinační akci se do zakončení dostal Kubný, jeho střelu ještě gólman Buček vyrazil, avšak na dorážku Šimečka byl krátký. „Orlovou jsme přehrávali, prakticky jsme ji do žádné šance nepustili,“ těšilo kobeřického trenéra.

Hned po přestávce přidali hosté třetí branku. Balon po rohovém kopu protečoval na přední tyči Večerek a Robin Wirth v pohodě doklepl míč do sítě. Na konečných 0:4 upravil o čtyři minuty později Šimeček, který tak zkompletoval hattrick. „Jak s výsledkem, tak předvedenou hrou jsme spokojeni. Podařilo se nám letní přípravu podpořit dobrým výsledkem, což mě těší,“ zakončil Petr Souček.

Orlová – Kobeřice 0:4 (0:2)

Branky: 6., 21. a 52. Šimeček, 48. Robin Wirth. Rozhodčí: Švec – Šištík, Boráň. ŽK: Buchvaldek, Maleňák – Kryštof. Diváci: 59.

Kobeřice: Štencel – Stareček, Robin Wirth, Večerek, M. Schlischka (89. M. Stříbný) – Kašný, Petzuch (89. René Wirth), Kryštof (83. V. Stříbný), Š. Stříbný – Kubný (89. Tomíček), Šimeček (83. O. Stuchlík). Trenér: Petr Souček.