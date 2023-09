„Kobeřice byly na nás dobře připravené. Výborně bránily a my jsme měli velký problém se k nim dostat,“ přiznal domácí stratég David Štverka. Začátek duelu patřil hostům. „Začali jsme velmi dobře. Měli jsme hned dvě dobré šance, do kterých jsme dostali z brejkových situací,“ vzal si slovo kobeřický kouč Petr Souček. V 7. minutě kopaly Kobeřice rohový kop a Šimeček překonal gólmana Kozelského. O pár okamžiku později to znovu v pokutovém území Pusté Polomi znovu hořelo. Po centru Kubného zachraňovala od pohromy domácí celek tyč. „Soupeř pak do nás bušil. Měl dvě velké šance, ty ale Štencel pochytal,“ chválil Souček. Zmiňované gólovky měli Gebauer s Palatickým. Ve 45. minutě vysunul Palatický Gebauera, ten se dostal až před Štencla, který ho fauloval a kopala se penalta. Tu Gebauer proměnil. „Velmi důležitá branka. Uklidnila nás,“ vydechl si David Štverka.