ORLOVÁ - PUSTÁ POLOM 7:1 (4:0)

BRANKY: 9., 23. a 68. Renta, 28., 38. a 56. Jatagandzidis, 85. Hanusek - 74. Schlossarek. Diváci: 110.

Roman Divina (trenér Orlové): „Dali jsme skvělý dárek Péťovi Buchvaldkovi k padesátinám, které měl ve čtvrtek. Kluci mu ty narozeniny krásně zpříjemnili. V minulé sezoně, kdy jsme jako nováček skončili třetí, byl jedním z klíčových hráčů, kteří nám to drželi vzadu. Stále hraje výborně, pořád je akční, stíhá i rychlostně a je vynikající i do party, kterou stmelil. Sestava byla v podstatě stejná jako v minulých kolech, protože máme spoustu zraněných a nemocných, ale kluci konečně začali proměňovat šance, které si v zápasech vytvoříme. Máme dva výborné útočníky Rentu s Jatym (Jatagandzidisem), kteří na co dnes sáhli, to víceméně proměnili. Částečně rozhodnuto už bylo v poločase. To se pak hraje úplně jinak a konečně se na nás trošičku usmálo i to štěstíčko, které nám chybělo proti Benešovu, Oldřišovu i v Řepištích.“

David Štverka (trenér Pusté Polomi): „Zápas se mi těžko hodnotí. Byl to hotový kolaps. My jsme si šli zahrát fotbal. Na umělecký dojem se hrát nedá. Dělali jsme hrubé chyby, které soupeř trestal. Míče vozil v pohodě do naší brány. Na Orlové bylo vidět, že chce hodně vyhrát. To mi u našeho týmu chybělo.“