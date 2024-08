/FOTOGALERIE/ Tak to byla slušná jízda! Fotbalisté Kravař v úvodním duelu krajského přeboru doslova zašlapali do země Krásné Pole. Svěřenci Michala Krzische vyhráli 7:1. Hattrick zkompletoval záložník Radim Baranek. Ještě před zápasem došlo na slavnostní loučení s někdejším trenérem Karlem Štěpánem.

Na soupisce Kravař nově figuruje zkušený útočník Jakub Šrom. Čtyřicetiletý kanonýr, který střílel góly i na Valašsku, v minulosti už v Kravařích působil. „Kuba s námi trénoval. Poté, co jeho Litultovice spadly, domluvili jsme se, že bude hrát u nás. Bude nastupovat za béčko a i za první tým,“ prozradil mladý kouč kravařského týmu Michal Krzisch.

Samotné utkání připomínalo hru kočky s myší. „V loňské sezoně nám to na Krásné Pole nešlo, dvakrát jsme s tímto týmem prohráli. Tentokrát jsme se dobře a poctivě připravili. Dobře jsme presovali, nutili soupeře k chybám v rozehrávce a byli produktivní,“ pochvaloval si domácí trenér.

První gól dali domácí ve 12. minutě. Zapalač kopal rohový kop, na centr si naběhl Tesařík a bylo to 1:0. O sedm minut později vrátil narážečkou Halaška míč Barankovi, který vklouzl do šestnáctky a zvýšil na 2:0. Vzápětí nahrál Barankovi Nestroj a bylo to 3:0.

V té chvíli bylo rozhodnuto. „Zápas jsme měli pod kontrolou. Vyhrávali jsme osobní souboje a soupeře k ničemu nepustili,“ zakončil spokojený trenér Michal Krzisch.

Kravaře – Krásné Pole 7:1 (4:1)

Branky: 12. Tesařík, 19, 21. a 62. Baranek, 31. Halaška, 53. Zapalač, 88. Kahler – 45. P. Hrdlička (vlastní). Rozhodčí: Bystroňová – Tabášek, Tomai. ŽK: Zapalač, Baranek – Ožvolda, Renner, Novák, Chobot. Diváci: 304.

Kravaře: Hudeček – Malý, Hrdlička (71. Bitomský), Tesařík, Kudlík – Nestroj (62. Kahler), Těžký, Baranek (75. Ohřál), Zapalač, Pavelek (62. Harasim)– Halaška (71. Šrom). Trenér: Michal Krzisch.