/VIDEO, FOTOGALERIE/ Skoro šest stovek diváků se přišlo podívat na zápas krajského přeboru mezi domácími Kobeřicemi a Kravařemi. V celku vyrovnaný duel nakonec zvládli hosté. Osm minut před koncem o výhře Kravař rozhodl střídající Jan Ohřál. Kobeřice prohrály 0:1.

Kobeřice - Kravaře 0:1 | Video: Petr Widenka

„Věděli jsme, že nás v Kobeřicích nečeká nic lehkého, a to se také potvrdilo,“ konstatoval po utkání trenér vítězného týmu Michal Krzisch. „První půle byla opatrná. Byl to spíše boj ve středu hřiště,“ vzal si slovo kouč Kobeřic Vilém Axmann. V úvodní pětačtyřicetiminutovce byly k vidění dvě šance. Na domácí straně vysunul Robin Wirth kolmicí Kryštofa, ten ale zakončoval vedle Hudečkovy brány. Na druhé polovině po centru Zapalače vychytal Baranka Štencel.

Po přestávce měly více ze hry Kravaře. „V naší sestavě se prohodily posty, což nám pomohlo,“ poznamenal Michal Krzisch. „Byli jsme aktivnější a tlačili jsme se do zakončení,“ doplnil hostující stratég, Do dvou zakončení se dostal Baranek, do jednoho pak Halaška a Ohřál. Nakonec osm minut před koncem dal Tesařík míč na Hegera, ten vyslal centr do vápna. Brankář Štencel nadzvedl balon za sebe, kde byl volný Ohřál a uklidil míč do sítě. „Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. Gólu jsme šli naproti. Nakonec jsme byli za aktivitu odměněni. S výkonem ve druhé půli jsem spokojený,“ přiznal Michal Krzisch. „Kravaře ukázaly svou sílu. Za mě to byl nejlepší soupeř, proti kterému jsme na jaře hráli,“ uzavřel Vilém Axmann.

Kobeřice – Kravaře 0:1 (0:0)

Branky: 82. Ohřál. Rozhodčí: Gaňczarczyk – Pasterčák, Godfryd. ŽK: Schlischka, Kryštof, Kubný – Hudeček, Kutty. Diváci: 548.

Kobeřice: Štencel – Schlischka, Večerek (86. Kubný), Ševior, Stareček – Š. Stříbný (72. V. Stříbný), Petzuch (86. O. Stuchlík), Robin Wirth, Kolarčík (76. Breksa), Kryštof – Šimeček. Trenér. Vilém Axmann.

Kravaře: Hudeček – Pospěch, Bitomský, Kutty, Ferenc – Silber, Tesařík (85. Těžký), Zapalač (85. Barcal), Baranek (72. Chřibek), Kahler (67. Heger) – Halaška (72. Ohřál). Trenér: Michal Krzisch.