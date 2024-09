Kravaře začaly excelentně. Po čtvrthodině hry zavřel akci na zadní tyči Halaška – 1:0. O dvě minuty později se bývalý hráč Opavy a Zbrojovky Brno prosadil podruhé. Levačkou z hranice šestnáctky nedal Chvějovi šanci – 2:0. Ve 25. minutě pak šestatřicetiletý útočník zkompletoval hattrick, když ve třetí gól přetavil přesnou přihrávku Baranka. „První poločas nám vyšel fantasticky. Hráli jsme jednoduchý a efektní fotbal. Měli jsme hodně získaných míčů,“ pochvaloval si trenér Kravař Michal Krzisch. „Nevyšel nám vůbec start zápasu. Dělali jsme hrubky v obraně. Chtěli jsme hrát z hlubšího bloku, což nám vůbec nešlo. Prvních třicet minut bylo hrozných. Domácím jsme doslova tři branky darovali,“ vzal si slovo trenér Darkoviček Marcel Melecký.

V 56. minutě vstřelily Darkovičky gól naděje. Kučera prostrčil balon na Fojtíka ten střelou na zadní tyč dával na 3:1. O šest minut později šli domácí znovu do tříbrankového trháku, to Chvěju překonal Pavelek. „Za mě šlo o ofsajd,“ přidal svůj postřeh hostující stratég.

Další minuty patřili nováčkovi. V 72. minutě obešel protihráče Moravec – 4:2. A to nebylo vše. Šest minut před koncem obešel Fojtík tři hráče, posadil míč na hlavu Hanauera a drama bylo na světě. „Nevyšlo nám střídání. Hráli jsme zbrkle, dělali chyby, které soupeř trestal. Kdyby se hrálo ještě o deset minut déle, tak utkání skončilo remízou. Naštěstí jsme to zvládli. Přitom prvních sedmdesát minut bylo dobrých,“ vydechl si Michal Krzisch. „Čistou gólovku jsme si nevytvořili. Nabrali jsme tříbrankové manko, a to už se potom těžce stahuje,“ zakončil Marcel Melecký.

Kravaře – Darkovičky 4:3 (3:0)

Branky: 15., 17. a 25. Halaška, 60. Pavelek – 56. Fojtík, 72. Moravec, 84. Hanauer. Rozhodčí: Gańcarczyk – Dimun, Pasterčák. ŽK: Těžký – Hanauer, Kabich, Klečka, Moravec, Kalvar. Diváci: 336.

Kravaře: Kurka – Malý (62. Kutty), Hrdlička, Tesařík, Kahler – Pavelek (68. Heger), Nestroj (68. Harasim), Těžký, Baranek (62. Kudlík), Silber – Halaška (78. Barcal). Trenér: Michal Krzisch.

Darkovičky: Chvěja – Kořenek (34. Kalvar), Lindovský (76. Gai), Klečka, Kabich – Klimek (46. Moravec), Hanauer, Rychnovský, Kučera, Fukan – Fojtík. Trenér: Marcel Melecký.