/VIDEO, FOTOGALERIE/ Petr Glabazňa trefil v první minutě nastavení Kravařům bod. Nováček krajského přeboru tak na domácím trávníku remizoval s Dolními Datyněmi 2:2. Domácí kouč Karel Štěpán ale spokojený vůbec nebyl, hlavně pak s druhým poločasem.

Kravaře - Dolní Datyně 2:2 | Video: Petr Widenka

„První poločas byl z naší strany dobrý. Napadali jsme soupeře a chodili do šancí. V prvním poločase jsme si vypracovali čtyři gólovky,“ poznamenal trenér Kravař Karel Štěpán. Hned v úvodu měl tutovku Heger. Následně střílel nad bránu Halaška. Ve 28. minutě se už domácí dočkali. Po levé straně utekl Silber, dal balón na Těžkého, jeho střelu brankář vyrazil zpět k autorovi střeleckého pokusu, který přihrál na Halašku a ten otevřel skóre. „Měli jsme vést vyšším rozdílem,“ litoval zkušený kouč.

Opavské béčko divokou přestřelku neustálo, ve hře dva hráči z Bohunic

Po přestávce přišel obrat. „Soupeř byl lepší, zatlačil nás. Nepokryli jsme hráče v malém vápně a on nám dal gól. Tím se hosté ještě více nakopli. Nakonec výsledek otočili,“ hovořil o druhém poločasu Karel Štěpán. „Chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Měli jsme platonickou převahu. Soupeř hru kouskoval poleháváním. Nebyli jsme se schopni dostat do tempa,“ přiznal trenér Kravař. Nakonec se domácí vyrovnání dočkali. V první minutě nastavení šel do souboje s brankářem Chelmeckým a míč skončil v síti – 1:1. „Za bod jsme rádi, celkově ale u mě převládá zklamání. Zápas jsme měli vyhrát. Stačilo v prvním poločase proměňovat šance,“ zakončil Karel Štěpán.

Kravaře – Dolní Datyně 2:2 (1:0)

Branky: 28. Halaška, 90.+1. Glabazňa – 56. Rozsíval, 78. Novotný. Rozhodčí: Stankov – Boráň, Kolarský. ŽK: Kutty, Silber, Zapalač, Gabazňa – M. Gaži, Cenek, Cileček, Rozsíval, Kodenko. Diváci: 270.

Kravaře: Hudeček – Malý, Tesařík, Kutty, Kudlík – Heger (46. Ohřál), Hrdlička (75. Glabazňa), Silber – Těžký, Zapalač – Halaška (87. Peterek). Trenér: Karel Štěpán.