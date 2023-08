I druhé utkání v novém soutěžením ročníku krajského přeboru fotbalisté Kravař vyhráli. Na domácím trávníku zdolali Jakubčovice 3:2. V kravařském dresu se gólově prosadili oba ligisté, a to Milan Halaška a Petr Zapalač.

Milan Halaška se opět zapsal mezi střelce. | Foto: Deník/Eliška Žídková

„Šlo o vyrovnaný zápas. Velké problémy nám dělaly dlouhé balony soupeře. Hlavně bratři Zagolové a Ďurica byli hodně nebezpeční,“ začal zápasové hodnocení trenér Kravař Karel Štěpán. Když už to vypadalo, že do kabin se půjde za bezbrankového stavu, udeřili domácí. Z dálky se do míče opřel Zapalač a gólman Buček byl bez šance. Hostující odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Ve třetí minutě nastavení si totiž Hrdlička zhruba z dvacetimetrové distance dal vlastní gól. „Tohle se nesmí stávat,“ zlobil se Štěpán.

Ve druhém poločase začaly Kravaře více kombinovat. Zapalač našel Halašku, a ten udělal kličku a míč zasunul do brány. O pět minut později nahrával Zapalač Hrdličkovi, který předložil balon Tesaříkovi a bylo to 3:1. „Vypadalo to na pohodové dohrání zápasu. Opavě byl ale pravdou. Jakubčovice daly kontaktní gól a k vidění bylo drama až do samotného konce. Ve dvou případech nás podržel gólman Hudečka. Na naší straně měl šanci Silber. Za vítězství jsem hodně rád, šlo totiž o velmi nepříjemného soupeře,“ zakončil Karel Štěpán.

Kravaře – Jakubčovice nad Odrou 3:2 (1:1)

Branky: 43. Zapalač, 60. Halaška, 65. Tesařík – 45.+3. Hrdlička (vlastní), 67. Ďurica. Rozhodčí: Pasterčák – Jurygáček, Lojek. ŽK: Hudeček, Těžký, Silber – Buček, Malina, Raszyk, M. Zagol, Petr. Diváci: 405.

Kravaře: Hudeček – Malý, Kutty (92. Kryštof), Tesařík, Kudlík – Sekanina (55. Heger), Hrdlička (78. Glabazňa), Silber – Těžký, Zapalač, Halaška. Trenéři: Karel Štěpán, Michal Krzisch.