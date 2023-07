/FOTOGALERIE/ Jako nováček nechtějí v krajském přeboru hrát kravařští fotbalisté druhé housle. Tomu odpovídá i jejich aktivita na hráčském trhu. Do Kravař míří dva bývalí ligisté, kteří v minulosti patřili k velkým postavám Slezského FC Opava. Jedná se o záložníka Petra Zapalače a útočníka Milana Halašku.

Petr Zapalač posílil Kravaře. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Potřebovali jsme pro krajský přebor kádr zkvalitnit. Nyní se ale musí tým ještě sehrát, neboť změn bylo opravdu hodně,“ řekl trenér Kravař Karel Štěpán. Jak Milan Halaška, tak Petr Zapalač mají zkušenosti z ligy. Druhý jmenovaný patřil ještě nedávno k velkým postavám Slezského FC Opava. Byl klíčovým mužem v postupových bojích.

Kromě těchto dvou borců získaly Kravaře ještě Roderika Kuttyho. Jednadvacetiletý stoper je odchovancem Slezského FC Opava. V minulosti hrával také za Bruntál a Chlebičov. Naposledy kopal divizi za Břidličnou. Dalším nováčkem je o rok mladší ofenzivně laděný Matěj Silber. Jedná se rovněž o odchovance Slezského FC Opava, který také střílel góly za Chlebičov. Opavou prošel i obránce Jonáš Tesařík. Šestadvacetiletý fotbalista je odchovancem Jakartovic a v Kravařích už v minulosti působil. Má za sebou i angažmá v Semetíně. Jeho poslední fotbalovou adresou byly Litultovice. Z Hlučína pak do Kravař dorazil devatenáctiletý obránce Petr Kudlík. „Jedná se o mladého fotbalistu, který je využitelný na obou krajích obrany,“ řekl Karel Štěpán.

Naopak v týmu skončili Michal Schreier a Lukáš Bena. Prvně jmenovaný bude působit v Chlebičově, druhý zamířil do Velkých Hoštic. Do Rakouska odešel zkušený záložník Ondřej Ficek. „Je možné, že kádr ještě o nějaká jména zúžíme,“ připustil trenér. „Co mě nejvíce trápí, je zdravotní stav Radima Baranka. Teprve teď sundal ortézu. Hodně nám chybí. Je to pro nás klíčový hráč,“ podotkl Karel Štěpán a dodal: „Stále ještě řešíme obsazení brankářského postu.“

Během přípravy Kravaře prohrály 2:6 s Hlučínem a Petřkovicemi a dokázaly porazit Štěpánkovice 8:0. „Ještě nás čeká generálka s Kobeřicemi,“ doplnil výčet přípravných duelů Karel Štěpán.