Jarní spanilá jízda kravařských fotbalistů pokračuje. Nováček fotbalového krajského přeboru vyhrál třetí zápas v řadě. Svěřenci mladého kouče Michala Krzische udeřili hned v úvodu. Rychle si vypracovali tříbrankový náskok a nakonec Dolní Datyně porazili 5:1.

Kravaře mají další výhru | Foto: Deník/Petr Widenka

Na první gól čekali hosté pouze pět minut. Těžký si navedl míč a vystřelil. Gólman Chelmecký ho stačil vyrazit, ovšem dobíhající Silber ho v plném běhu dorazil do sítě – 0:1. Za další čtvrthodinu se skóre změnilo znovu. Barcal vysunul Chřibka, ten udělal soupeři dlouhou kličku a překonal gólmana – 0:2. Kravařský koncert pokračoval. Domácí kopali rohový kop. Balónu se ovšem zmocnil Silber, potáhl ho a dal Halaškovi. Zkušený útočník prokázal svou fotbalovou chytrost, všiml si, že gólman nestojí ideálně a zhruba z pětatřiceti metrů mu poslal gólovou navštívenku. Dolní Datyně byly na dne, což vyústilo v to, že si daly vlastní gól. „Opět nám pomohl dobrý vstup do utkání. Našemu vysokému presingu vyhovovalo malé hřiště. Domácím jsme tak ho moc nedovalili. Snažili se nakopávat balon, s čímž jsme si dokázali poradit,“ byl spokojený kravařský kouč Michal Krzisch.

Po přestávce se obraz hry nezměnil. „Byli jsme dále aktivnějším týmem. Vypracovali jsme si šance, které mohly skončit gólem,“ poznamenal trenér Kravař. Deset minut před koncem domácí snížili. Poslední slovo měl ale hostující Heger, který využil průnikové přihrávky od Ferenzce mladšího. „S výkonem i výsledkem jsem spokojen. Kluci podali velmi dobrý výkon. Skvěle nám pracovala defenziva. Potěšili nás i fanoušci, kterých dost dorazilo,“ zakončil Michal Krzisch.

Dolní Datyně – Kravaře 1:5 (0:4)

Branky: 80. Cenek – 5. Silber, 20. Chřibek, 25. Halaška, 32. Kodenko (vlastní), 90. Heger. Rozhodčí: Boráň – Petroš, Vojkovský. ŽK: Kudláček, Cileček, Rozsíval – Kutty, Barcal. Diváci: 150.

Kravaře: Hudeček – Barcal, Kutty (86. Ferenz ml.), Bitomský, Ferenz st. – Chřibek (46. Heger), Těžký, Tesařík (73. P. Kurka), Baranek (60. Ohřál), Silber – Halaška (86. Peterek). Trenér: Michal Krzisch.