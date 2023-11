„Předposlední a poslední zápas nám vyšel, a to je důležité,“ pochvaloval si kravařský kouč Karel Štěpán. „Kluci obě utkání zvládli výborně po taktické stránce. Hráli jsme ze zabezpečené obrany, a to bylo důležité,“ podotkl. „Benešovu jsme nedovolili prakticky vůbec nic. Za celé utkání si nevytvořil jedinou velkou šanci,“ těšilo domácího trenéra.

Kravařům pomohl i jeden posun v sestavě. „Dal jsem Zdeňka Pospěcha do středu zálohy. Vnesl do naší hry klid,“ řekl Karel Štěpán.

Trenér Filip Smékal skončil na hlučínské lavičce. Kdo ho nahradí?

Zápas s Dolním Benešovem byl jeho posledním na kravařské lavičce. „Už jsem avizoval dlouho, že skončím. Byl jsem v Kravařích šest let. Cílem bylo postoupit do přeboru, což se nám povedlo,“ poznamenal ostřílený stratég. „Tým má čtyřiadvacet bodů, je na osmém místě. Takže ho předávám s čistým svědomím, i když si myslím, že jsme mohli mít klidně o šest bodů více,“ dodal.

Karel Štěpán má nyní v plánu si na nějaký čas od fotbalu odpočinout. „Je pravdu, že jsem dost unavený. Náročné to bylo v Hradci nad Moravicí, i nyní v Kravařích. Dám si pauzu, otázkou ale je, jak dlouho. Dokázal bych si představit u fotbalu pokračovat v jiné pozici, než trenérské,“ svěřil se.

Zkušeného stratéga by měl na lavičce nahradit Michal Krzisch, který mu dělal asistenta. „Je to mladý klučina, který je ambiciózní. Podle mých informací by to měl být on,“ zakončil povídání Karel Štěpán.