Souboj nováčků Krajského přeboru byl k vidění v Kravařích. Domácí celek i s hvězdným Zdeňkem Pospěch v sestavě nestačil na Krásné Pole. Kravařští dělali hloupé chyby, a to jim ve spojení se špatnou koncovkou zlomilo vaz. Prohráli 1:2.

Kravaře doma padly | Foto: Deník/Petr Widenka

Premiéru v kravařském dresu si odbyl bývalý reprezentační obránce Zdeněk Pospěch. „Zdeněk je s námi v tréninku. Původně nebylo v plánu, že nastoupí už proti Krásnému Poli, nicméně okolnosti si to vyžadovaly,“ řekl k angažování bývalého reprezentanta kravařský trenér Karel Štěpán. Kravaře nevstoupily do utkání dobře. Po chybě brankáře, který zaváhal při vyběhnutí se míče zmocnil Ševčík a otevřel skóre. Vyrovnaní na sebe nenechalo dlouhou čekat. Po levé straně zaútočil Silber a přehodil gólmana. „Bohužel stále nejsme schopni odehrát utkání bez chyby. Proti Krásnému Poli jsme vyrobili dvě velké a soupeř je potrestal. Porážíme se sami,“ posteskl si Karel Štěpán. „Ještě v prvním poločase jsme měli šance na vyrovnání. Do dvou se dostal Heger, další měl Silber,“ kroutil hlavou domácí kouč.

Po přestávce přišlo vyloučení Zdeňka Pospěcha, který podle sudího fauloval Ševčíka. „Za mě přísná červená. Zdeněk normálně vypíchl balon,“ podotkl šéf kravařské lavičky. I v deseti sahal jeho tým po vyrovnání, bohužel marně. Gólovku měl Tesařík, bohužel nedal. To samé Halaška. „Prohráli jsme. Klukům ale nemohu nic vytknout, zápas odpojovali. Jenomže jsme neproměňovali šance,“ zakončil Karel Štěpán.

Kravaře – Krásné Pole 1:2 (1:2)

Branky: 6. Silber – 2. Ševčík, 18. D, Stralczynski. Rozhodčí: Levinger – Slaný, Priesol. ŽK: D. Stralczynski, M. Stralczynski, Ševčík. ČK: 56. Pospěch. Diváci: 343.

Kravaře: Chvěja – Kudlík, Pospěch, Ferenc, Malý – Heger (46. Glabazňa), Těžký, Zapalač, Silber – Hrdlička (46. Tesařík), Halaška (84. Ohřál). Trenér: Karel Štěpán.