/FOTOGALERIE/ Ambiciózní nováček Krajského přeboru z Kravař má za sebou další přípravný zápas. Tým mladého kouče Michal Krzische remizoval v Kylešovicích s opavskou osmnáctkou 2:2. Kravařští fotbalisté mají už za sebou i zimní soustředění v Luhačovicích.

U18 SFC Opava - Kravaře | Foto: Deník/Petr Widenka

„Pro utkání s Opavou dostali volno zkušenější hráči. Chtěli jsme vidět především naše mladé. V tomto splnil zápas svůj účel,“ podotkl trenér Michal Krzisch. „Bylo to o dobrém běžeckém výkonu. Bylo to od první minuty o velkém důrazu. Dali jsme rychlý gól a vytvořili jsme si šance, kdy jsme chodili do přečíslení. Bohužel branku jsme nedali a Opava po standardce vyrovnala,“ řekl ještě k úvodnímu dějství kravařský stratég.

Po přestávce byly k vidění dva góly a sobotní duel skončil remízou 2:2. „Jsme spokojeni, jak s výsledkem, tak výkonem. Pořád je ale, co zlepšovat,“ podotkl Michal Krzisch a dodal: „V naší hře se objevují prvky, které v ní chceme vidět.“

Kravaře mají za sebou zimní soustředění v Luhačovicích. „Soustředění nám vyšlo nad očekávání. Kvalitně jsme potrénovali a odehráli přípravný duel s Luhačovicemi, ve kterém jsme protočili dvě jedenáctky,“ pochvaloval si trenér Michal Krzisch. Kravaře v tomto zápase zvítězily 2:0.

Do přípravy s prvním týmem se zapojili také dorostenci, ti se podle kouče jeví velice dobře. V sobotu na jeho tým čeká přípravný duel v Krnově.

SFC Opava 18 – Kravaře 2:2 (1:1)

Branky Kravař: Hrdlička, Malý.

Kravaře: Hudeček – Malý, Bitomský, Tesařík, Kudlík – Glabasnia, Czerný, Nestroj, Silber, Kryštof – Hrdlička. Střídali: Pavelek, Mikulenka, Kůrka, Ohřál, Falhar. Trenér: Michal Krzisch.