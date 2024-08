„Brušperk před sezonou slušně posílil o kvalitní hráče. Věděli jsme, že to bude o nás. Chtěli jsme soupeři vnutit náš styl hry, což se nám povedlo,“ vracel se k nedělnímu duelu trenér Kravař Michal Krzisch. „V prvních třiceti minutách jsme se rozkoukávali. Pak jsme začali stupňovat tempo a byli lepším týmem. Z naší aktivity pramenily i šance,“ pokračoval mladý kouč. Gólovky měli Halaška, Pavelek a Nestroj. Ve 41. minutě zachoval Těžký chladnou hlavu, dal míč pod sebe na Zapalače a ten překonal brankáře Sztefku. „Důležitá branka do šatny, která do naší hry vnesla klid,“ pochvaloval si Michal Krzisch.

Po přestávce Kravaře dominovaly. V 71. minutě kopal Zapalač roh, míč se k němu vrátil. Zkušený záložník pak ve vápně našel Halašku a ten zvýšil na 2:0. O čtyři minuty později vypracoval Baranek palebnou pozici pro Harasima a ten upravil na konečných 3:0. „Jsem spokojen, jak s výsledkem, tak předvedenou hrou. Dobře jsme presovali a zaslouženě vyhráli. Nyní jedeme do Heřmanic, kde chceme potvrdit úvodních šest bodů. Do hry se nám navíc vracejí Kutty a Silber,“ uzavřel spokojený trenér kravařského výběru.

Kravaře – Brušperk 3:0 (1:0)

Branky: 41. Zapalač, 71. Halaška, 75. Harasim. Rozhodčí: Tomšík – Hrdina, Bystroňová. ŽK: Hrdlička, Baranek, Pavelek – Hadaš, Káňa. Diváci: 300.

Kravaře: Hudeček – Malý, Hrdlička (79. Veleba), Tesařík, Kahler (76. Heger) – Pavelek (64. Harasim, Zapalač (76. Šrom), Baranek, Těžký, Nestroj (79. Bitomský) – Halaška. Trenér: Michal Krzisch.