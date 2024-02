Kravařským fotbalistům se v přípravě výsledkově daří. Naposledy dokázali svěřenci trenéra Michala Krzische porazit na chlebičovské umělce domácí Viktorii 4:1. Hostující stratég byl spokojen hlavně s výkonem v prvním poločase.

Kravaře - Krnov 1:2 | Video: Jan Pitřík

„První poločas byl z naší strany dobrý. Hra měla slušné parametry,“ pochvaloval se trenér Kravař Michal Krzisch. „Chlebičov dobře napadal, znepříjemňoval nám na malém hřišti rozehrávku. Šlo o slušnou prověrku,“ řekl nový kouč kravařského nováčka. Jeho tým se v úvodní pětačtyřicetiminutovce dostal do jednobrankového vedení.

„Pro druhý poločas jsme prostřídali sestavu. Hra šla trochu dolů, paradoxně jsme ale vstřelili další tři góly. Stále jsme ještě ve fázi, kdy dáváme šanci všem hráčům,“ vracel se k druhému dějství Michal Krzisch.

Na Kravaře čeká další zápas ve středu, a to v Hlučíně s místní devatenáctkou. Do tohoto duelu by měli naskočit i oba ligisté Halaška se Zapalačem.

Chlebičov – Kravaře 1:4 (0:1)

Branky Kravař: Heger 2, Baranek (penalta) Chřibek.

Kravaře: Hudeček – Malý, Barcal, Ferenz, Pospěch – Silber, Těžký, Baranek, Czerný, Ohřál – Hrdlička. Střídali: Kudlík, Kutty, Bitomský, Kryštof, Heger, Falhar, Chřibek, Kurka. Trenér: Michal Krzisch.