Domácí přitom vstoupili do utkání impozantně. Na centrovaný míč si dobře naběhl na přední tyči Kahler a překonal brankáře Pechu. „Výborný náběh a hezké zakončení,“ chválil svého svěřence trenér Kravař Michal Krzisch. „Následně jsme ale trochu polevili v koncentraci a soupeře nechali srovnat. Nepohlídali jsme si ve vápně odražený balón,“ zlobil se domácí kouč. Kravaře následně ožily a začaly si vytvářet šance. Ty největší měli Kahler, Tesařík a Barcal. „Kdybychom v poločase vedli 4:1, nikdo by se nedivil. Zahozené šance mrzí,“ přiznal trenér kravařského výběru.

Po přestávce chtěly Kravaře strhnout vedení na svou stranu. Barcal ze strany trefil břevno, šance měl Halaška. „Vytvořili jsme si zajímavé situace. Gól se nám ale vstřelit nepodařilo. Naopak soupeři vyšel brejk po dlouhém nákopu. My jsme propadli a byla z toho branka,“ povzdech si Michal Krzisch.

Zajímavý fotbal pokračoval. V 83. minutě poslal balon za obranu Baranek, k zakončení se dostal kanonýr Halaška, který míč dotlačil do sítě – 2:2. „Bohužel pak jsme vyrobili hrubku, která nás stála body. V závěru jsme kopali rohový kop. Do vápna šel i gólman Hudeček. Bohužel soupeř naši akci odvrátil a my jsme inkasovali počtvrté. Dostali jsme tak slušnou facku. Musíme se postavit zpátky na nohy a připravit se dobře na zápas v Kobeřicích,“ zdůraznil Michal Krzisch.

Kravaře – Stonava 2:4 (1:1)

Branky: 2. Kahler, 83. Halaška – 23. a 97. Hejda, 70. a 89. Jatagandzidis. Rozhodčí: Švec – Boráň, Čuba. ŽK: Hudeček – Pecha, Osvěčík, Hejda, Michalek, Mikšaník. Diváci: 379.

Kravaře: Hudeček – Pospěch, Kutty, Bitomský, Barcal (60. Ferenz) – Silber, Těžký, Baranek, Tesařík (60. Heger), Kahler (60. Chřibek) – Halaška. Trenér: Michal Krzisch.